Može li Biden po drugi mandat

Demokratska je stranka zabrinuta. Velika organizacija koja predstavlja američki lijevi centar trese se, iako kontrolira Bijelu kuću i oba doma Kongresa. A zabrinuta je ponajviše zato što je predsjednik Joe Biden nedavno proslavio 79. rođendan pa se svi pitaju hoće li se kandidirati na izborima 2024. godine. Dodatni razlog za zabrinutost je i to što je trenutačno Republikanska stranka popularnija i većina analitičara predviđa da će uvjerljivo pobijediti demokrate na izborima za Kongres za godinu dana, iako tu stranku još uvijek, barem duhovno, vodi bivši predsjednik koji odbija priznati izborni poraz.

Nakon što je prije mjesec dana republikanac pobijedio na izborima za guvernera Virginije, demokrati su se uspaničili zbog budućnosti. Znaju da je Biden najstariji predsjednik u povijesti SAD-a i da će na sljedećim izborima 2024. imati 82 godine. Dvije trećine birača ne želi da se opet kandidira, prema istraživanju USA Todaya i sveučilišta Suffolk. Zamjeraju mu inflaciju, kaotično povlačenje iz Afganistana, zamjeraju mu konstantne svađe unutar stranke zbog kojih ne uspijeva provesti svoje politike.

Kako je Donald Trump bio za neke oličenje desnog radikalizma, tako za mnoge Amerikance Biden predstavlja one koji misle da je Amerika užasna i sama po sebi rasistička država. Bidenu zamjeraju to što su ti radikali zauzeli mjesta u školskim odborima i uče djecu da svijet promatraju prije svega kroz pitanja rasnih i spolnih nejednakosti. Bidenu će neki koji se ne žele cijepiti zamjeriti što im uvodi zakonske obveze. Predsjednik je izgubio rejting pogotovo među Amerikancima koji nisu simpatizeri dviju velikih stranaka, dakle među biračima u centru.

Politika je u Americi pravi biznis i razni stranački analitičari i planeri, stratezi i konzultanti zato su se uskomešali zbog pitanja što napraviti 2024. godine. Na unutarstranačkim izborima 2020. Biden im se činio kao najpopularniji i općenito najviše državnički kandidat. Na sljedećim izborima, ako se predsjednik ne bude htio ili mogao kandidirati zbog svojih godina, stranka će morati istaknuti drugu osobu. Prvi bi izbor pao na potpredsjednicu Kamalu Harris, ali njezina je politička zvijezda potpuno izblijedjela, a nedavno je CNN objavio veliki izvještaj o raskolu između timova predsjednika i potpredsjednice zbog toga što joj nije dao dovoljno veliku ulogu. Ima podršku manje od 30% ispitanika u anketama.

Posljednjih godina u toj stranci svjetla reflektora su ili na političarima u ozbiljnim godinama (Biden i 81-godišnja Nancy Pelosi) ili na krajnjim ljevičarima (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib) ili na onima koji su i jedno i drugo (Bernie Sanders). Jedna od najpopularnijih političarki iz stranke je Stacey Abrams, koja je izgubila na izborima za guvernerku Georgie, i zatim, kao i Trump, širila teorije zavjere da su joj izbori ukradeni. Te je teorije zavjere svojedobno podržao i sam Biden. Sve to ukazuje na kadrovski krah u stranci, a slična se stvar događa i republikancima.

Kako bi umirila stranku i širu javnost, Bidenova glasnogovornica rekla je da se Biden planira kandidirati na sljedećim izborima. Hoće li to zaista i učiniti, drugo je pitanje. No za demokrate bi, uz sve manjkavosti, Biden mogao biti i najbolji izbor. U usporedbi s većinom političara iz obiju stranaka on razumije sve izazove s kojima se predsjednik suočava. Nije ni toliko nepopularan kao njegova potpredsjednica niti je preveliki ideolog poput dobrog dijela stranke. Zato bi se demokrati mogli i zapitati kako to da su se našli u situaciji da ovise o zdravlju i dobroj volji 80-godišnjaka (pobijedi li i 2024., na kraju mandata 2029. imao bi 86 godina). Stranka koja je dala predsjednike Franklina Delana Roosevelta, Baracka Obamu i Johna F. Kennedyja ne može više naći političare koji su iole prepoznatljivi u javnosti.

Te 2024. republikanci bi mogli ponovno kandidirati Trumpa ili pak mladog guvernera Floride Rona DeSantisa (43) koji bi sa svojom energijom mogao biti vrlo težak protivnik. Zato je Bidenovo zdravlje pitanje o kojem ovisi kako će u SAD-u izgledati politika do kraja ovog desetljeća. Pitanje predsjednikovih godina tako je došlo u srž američke politike. Ali to i nije čudno, prvog dana mandata Biden je bio stariji od bilo kojeg svog prethodnika na zadnji dan mandata.

