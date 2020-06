Divjak uskoro odlazi, no kakvu korist od toga imaju osmaši?

Ministarstvu obrazovanja i njegovoj šefici Blaženki Divjak nije bilo dovoljno što su učenicima uskratili proljetne praznike, nije im bilo dovoljno ni što se nastavna godina produljila zbog dana izgubljenih u štrajku pa je učenicima uzela prve dane ljetnih praznika. Ne, nije im bilo dovoljno ni što su se ove nastavne godine izmijenila čak četiri nastavna modela (Škola za život, cirkularni model, e-nastava i mješoviti model obrazovanja op. a.), nije bilo dovoljno što se nastavnicima, ali i učenicima, koji su po cijele dane sjedili pred računalima, pokušavajući stići sve što im je u e-školi zadano, doslovce pljunulo u lice viješću da je ove godine nemoguće pasti razred.

Nije ministrici Divjak dovoljno ni kada je struka iz škola, koje bi trebala zastupati, upozorava da "škola koju promovira" nije škola pa je za kraj mandata morala staviti šlag na tortu proizvedenog obrazovnog kaosa. Odlučili su u Ministarstvu obrazovanja taj finalni "dodir" provesti produljenim rokovima za upise u srednje škole. Drugim riječima, učenici će od kraja nastavne godine do konačnih rezultata upisa željene srednje škole čekati gotovo 36 dana. Očito po kazni jer točno su toliko dana nastavnici i učitelji čekali da se izbore za veće plaće u najduljem štrajku - pa zašto ne bi čekali i osmaši, ionako im nitko već godinama nije ponudio nove programe za upise...

Manje dana trebalo je tada ministrici da poruči da se ona "više ne želi miješati" pa se ipak umiješala. Rezultat toga - matura više nije matura, ocjene više ne znače ništa, upisi nisu ono što su do jučer bili, škola nema veze sa školom. Stvar je tim gora jer se budući srednjoškolci upisuju online sustavom koji je do ove godine rangirao učenike na listu u gotovo tjedan dana, a sada se, uza svu digitalizaciju, dočekanu kao revolucionarni alat koji se sjetio u škole uvesti samo i isključivo HNS, na rezultate e-upisa u škole čeka više od mjesec dana.

Nema praznika za osmaše do 31. srpnja, dana kada će konačno odraditi sve ono što im je potrebno da finaliziraju upise u srednje škole. Do tada će ministrica obrazovanja Blaženka Divjak već biti tek jedna od bivših ministrica obrazovnog sektora čiji se mandat može upamtiti samo po jednoj stvari - odličnoj promociji "škole za (ne)život". To ionako budućim srednjoškolcima neće značiti ništa.

