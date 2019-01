Bunjac: U ratu sam bio u HOS-u, a mentor mi je kasnije bio Goldstein

Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac jedan je od aktivnijih saborskih zastupnika koji zna “pogoditi u sridu”, i to s nevjerojatnom dozom smirenosti i lukavosti. U intervjuu nam je ispričao mnogo toga – da Živi zid nije proruski orijentiran, ali da zastupa referendum o izlasku iz NATO-a, da ta stranka želi i može doći na vlast, a otkrio nam je i brojne detalje iz privatnog života, među ostalima i taj da je trebao postati – svećenik.

Bit ćete na listi za EU parlament. Odete li tamo, koje ćete stvari pokrenuti? Kojoj bi se grupaciji Živi zid priključio u EU parlamentu?

Živi zid izići će na izbore za EU parlament, gdje će, kao i u Saboru RH, prije svega zastupati istinu. Ukazivat ćemo na teme koje tzv. mainstream uporno prešućuje, a to su prvenstveno problemi dužničkoga ropstva, korupcije u visokoj politici i pogodovanje interesnim skupinama na štetu građana.

Foto: Privatni arhiv

Trenutačno imamo i žalosnu situaciju da se 70 posto hrvatskih zakona donosi u Bruxellesu te ćemo nastojati utjecati na njihovo oblikovanje amandmanima koji će slijediti nacionalne interese. Svjedočit ćemo da hrvatski narod nije sretan unutar ovakvog EU i tražit ćemo saveznike koji razumiju i podupiru naša stajališta. U tom smislu moguće je da ćemo sudjelovati u stvaranju potpuno nove političke grupacije u EU parlamentu unutar koje će program Živoga zida biti potpuno prihvaćen.

Može li Živi zid preuzeti vlast u Hrvatskoj, budući da ste postali druga parlamentarna stranka, i s kime biste to učinili? U slučaju da sami ne uspijete formirati vladu, tko bi vam bio potencijalni partner?

Ne samo da Živi zid može participirati u vlasti, nego je samo pitanje vremena kada će to i učiniti. Trendovi su povoljni za nas, a nedavne ankete pokazuju da među biračima do 29 godina Živi zid ima veću potporu nego HDZ i SDP zajedno. Dolazi smjena generacija, jer je ljudima dosta „elita“ koje sustavno uništavaju zemlju, a istodobno svoje nečasne radnje kamufliraju lažnim domoljubljem.

Živi zid otvoren je za suradnju sa svim strankama koje dosad nisu bile na vlasti, a dokaz tome je naša koalicija sa strankom SNAGA, koja je proizišla iz udruge Franak.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dođete li na vlast, hoćete li Hrvatsku iščlaniti iz NATO-a?

Oko pitanja članstva Hrvatske u NATO-u nećemo donositi političke odluke, nego ćemo organizirati referendum, prije kojeg će biti održana poštena javna rasprava. Osobno, protivim se članstvu u NATO-u jer je to članstvo za Hrvatsku preskupo, a osim toga moramo sudjelovati u agresiji na suverene zemlje poput Afganistana, Iraka, Sirije, Libije i drugih.

NATO sve manje ima obrambenu ulogu, a sve više služi imperijalnim ciljevima SAD-a radi stjecanja resursa na području Bliskoga istoka. Uz to, vojska NATO-a počinila je brojne ratne zločine u područjima koje sam spomenuo i ne želim nositi takav moralni teret.

Misle li neki u Živom zidu ozbiljno kad govore o izlasku Hrvatske iz Europske unije?

Jednako kao kad je riječ o NATO-u, i kad je riječ o izlasku iz EU stvar mislimo rješavati referendumom. Žele li građani biti u EU, neka im bude. Mi u Živom zidu mislimo da bi nam bilo bolje da je Hrvatska članica Europskog gospodarskog prostora (EEA) gdje bi naši građani imali gotovo ista prava kao i sada, ali ne bi morali preuzimati bruxelleske zakone i pogotovo ne euro.

Dio građana misli da je u EU bolje zato što im se u odnosu na teror HDZ-a i SDP-a sve čini boljim, ali Hrvatska može postati zemlja prosperiteta i bez Europske unije, štoviše, upravo bez nje. EU je postao izvor nepotrebne birokracije, korupcije, stvara nam ogromne troškove, proizvodi siromaštvo i uzrokuje demografsku katastrofu, ali ljudi to moraju postupno shvatiti jer su pritisnuti silnom propagandom.

Ako se kandidira, može li Ivan Vilibor Sinčić pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima?

Naravno da može, pa još 2014. osvojio je treće mjesto kao predsjednički kandidat sa 16 posto glasova, u trenutku dok je bio anonimac. Sada je iza njega dobro organizirana stranka, ima daleko više političkog iskustva i prepoznatljiv je u narodu kao čovjek koji se iskreno zalaže za pozitivne promjene. O kandidaturi će biti riječ nakon europarlamentarnih izbora, ali koga god Živi zid izabere za kandidata, računamo da će biti sposoban ući u drugi krug izbora, a tada je sve moguće.

Kako komentirate aferu s ministrom Tolušićem i fotomontažom i tko stoji iza toga?

To je samo nastavak unutarstranačkih obračuna u HDZ-u, mogli bismo reći „obiteljskih“ sukoba. Svejedno je li slika potpredsjednika Vlade autentična ili ne, jasno je da je u funkciji borbe za vlast u stranci.

I drugi članovi HDZ-a bili su izloženi sličnim prijetnjama i ucjenama, raznim difamacijama, a konkretan slučaj se logički nadovezuje na aferu SMS i priču o tzv. elitnoj prostituciji u koju je, slučajno ili ne, bio upleten i Tolušićev osobni vozač Blaž Curić. U HDZ-u vlada teški nemoral, a najgore je od svega to što se za stranačke obračune zloupotrebljavaju institucije i sigurnosne službe.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bili ste za vrijeme sukoba u Saboru blizu premijera Plenkovića. Je li premijer doista krenuo udariti zastupnika Mosta Grmoju?

U to nema ni najmanje dvojbe jer sam Plenkovića gledao ravno u oči kao sada vas. Njegova je reakcija bila ispad nekontroliranog bijesa i da se nije umiješalo osiguranje sasvim sigurno došlo bi do fizičkoga kontakta. Žalosno je bilo gledati predsjednika Vlade kako nije u stanju vladati sam sobom, a vodio bi državu. Plenković daje vrlo loš primjer svojim zastupnicima koji se i sami ponašaju neprimjereno, poput ministra Krstičevića, zastupnika Đakića i drugih.

U ratu ste bili dragovoljac HOS-a. Zašto ste odabrali HOS, a ne regularnu Hrvatsku vojsku?

U trenutku izbijanja Domovinskog rata imao sam samo 19 godina i HV me nije htio primiti u svoje redove jer nisam služio JNA, smatrali su me neiskusnim. Slučajno sam u Gospiću zatekao jednu bojnu HOS-a koja me primila bez ikakvih uvjeta. Već prvi dan sam s njima otišao na prvu liniju bojišta. Bio sam neizmjerno ponosan što branim svoju domovinu, ali kasnije sam shvatio da rat i nije baš tako lijep i uzbudljiv kako sam si zamišljao. Ipak, da mogu, otišao bih ponovno braniti svoju zemlju. To je čast i obveza svakoga građanina Hrvatske.

Je li vama poklič “Za dom spremni” sporan?

Kineski filozof Sun Tzu je svojedobno zapisao: „Pravila koja vrijede u ratu, ne vrijede u miru.“ Mislim da bismo se trebali okrenuti budućnosti i raditi na identitetu boljega života za sve hrvatske građane. Osobito bi trebalo izbjegavati podjele među ljudima na bilo kojoj osnovi, a sigurno je da oko ovoga pitanja nema konsenzusa u hrvatskom društvu. Taj pozdrav ne koristim, iako sam ga u vrijeme Domovinskog rata nosio na uniformi.

Poslije vam je mentor bio Ivo Goldstein. Kakav ste s njim imali akademski “suživot” s obzirom na vašu ratnu prošlost u HOS-u i njegove stavove o tome?

Ivu Goldsteina nije zanimao moj ratni put, ali suradnja s njim nije mi bila ugodna. Nametnuo se kao moj mentor protivno mojoj volji i gnjavio me više nego što je trebalo prije nego što sam doktorirao. Čak vjerujem da nikada nije pročitao moju doktorsku disertaciju. Bilo pa prošlo, u konačnici je sve dobro završilo.

Ispričajte nam malo o sebi: ne pijete, ne pušite i ne psujete. Je li istina da ste htjeli postati svećenik? Živite li u skladu s katoličkim načelima?

U šali znam reći da bi bilo bolje da sam postao svećenik nego političar budući da me ne zanima sve ono čemu teži većina političara – novac, hrana, piće i promiskuitet. Istina je da već godinama i ne psujem. Volim duhovnost, ali ne bih to nazvao „katoličkim načelima“ već prije filozofskim. Sviđa mi se krilatica Ante Starčevića “Bog i Hrvati” umjesto Crkva (bilo koja) i Hrvati.

Čujem da ste vegetarijanac. Zbog etičkih načela ili nečega drugoga?

Vegetarijanac sam već pet godina i prvenstveno sam to postao zbog zdravstvenih razloga. Ne jedem meso ni jaja i fizički se osjećam odlično, preporodio sam se novim načinom prehrane. Koliko mogu pazim i na porijeklo hrane koju jedem. Naravno da mi je drago što manje sudjelujem u ubijanju životinja iako se to u biti ne može izbjeći.

Postoji cijeli niz proizvoda koji su nastali od životinja, a koristimo ih svakodnevno. Koliko samo životinja strada pod kotačima automobila, kukaca, puževa... Čim čovjek nešto radi, ruše se mnogi svjetovi. Preporučujem vegetarijanstvo svima, ali isto tako mislim da je prehrana osobna stvar svakoga pojedinca.

Pretpostavljam da ne biste nikada išli u lov poput biskupa Huzjaka?

Ne bih išao ni u lov ni u ribolov, naučio sam djecu da ne ubijaju kukce, žao mi je vidjeti životinju kako pati. To je moj osobni stav, a svatko neka radi prema svojoj životnoj filozofiji i okolnostima u kojima živi.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Imate li obitelj, djecu?

Sretno sam oženjen, imam dva sina, još se školuju. Živimo na selu i to nas opušta, volimo mir, tišinu i duge šetnje kroz prirodu. Živa mi je i majka, a otac, nažalost, već odavno ne.

Vozite li automobil i koji? Volite li luksuzne, “nabrijane” automobile ili ipak nešto mirnije?

Vozim Kiu Rio, nije loš auto, taman za obitelj. Skupi auti me ne zanimaju jer ne odgovaraju mojoj osobnosti, a s druge strane ne osjećam se tako dobrim vozačem da bih mogao voziti jako brze automobile. Da pokucam u drvo, već više od 20 godina nisam imao prometnu nesreću i to mi je najbitnije.

Bili ste profesor i u školama gdje ste radili učenici vas se rado sjećaju. Kažu da ste bili jednostavan čovjek, posebice djeca romske manjine, zašto?

Radio sam u gimnaziji, srednjoj školi, na fakultetu, ali najviše u jednoj seoskoj školi u Međimurju, gdje doista ima značajan postotak djece romske manjine. Kad radite na selu tamo je drukčija atmosfera nego u gradu, sve je puno spontanije, jednostavnije i iskrenije. Tamo nekakav pristup s visine ne prolazi. Ili si čovjek ili nisi, tako te ljudi prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Imao sam sreću da su mene prihvatili.

Što se tiče Roma, prvi susret s njima bio mi je kulturološki šok, ali kasnije smo se naviknuli jedni na druge, pa i iskreno zavoljeli. Drago mi je da su mi danas vrata svake romske kuće otvorena i da možemo popričati o svemu, uključujući probleme koji postoje u komunikaciji između Roma i većinskoga naroda.

Rođeni ste u Mostaru, ali danas živite u Čakovcu. Ispričajte nam kako je Hercegovac završio u Međimurju.

Nisam baš Hercegovac u pravom smislu, moji roditelji rođeni su u Hrvatskoj. Hercegovka je samo moja baka po maminoj strani, prezivala se Barišić. Majka mi je Osječanka i kao beba živio sam u Osijeku, a u vrtićkoj dobi preselio sam se u Varaždinske Toplice gdje se majka zaposlila. Moj identitet je ustvari kajkavski i Međimurje se u to dobro uklapa. Supruga mi je rođena u Čakovcu i to je ta veza, u biti sam se iz mjesta svoga djetinjstva preselio tridesetak kilometara na sjever.

Pratite li situaciju u BiH? Na čijoj ste vi strani – Čovićevoj ili Komšićevoj?

Pratimo situaciju u BiH, a jednako kao i u Hrvatskoj smatramo da na vlast trebaju doći nove političke snage koje nisu opterećene prošlošću. Protivimo se podjelama na vjerskoj osnovi i osobito razbijanju BiH kao države. Čović je smiješan kada slavi Dan Republike Srpske u Banjoj Luci, a odlazak našega veleposlanika na proslavu prvorazredni je skandal. O BiH trebaju odlučivati građani te zemlje bez upletanja sa strane, a BiH je danas, nažalost, isti onakav protektorat kakav je bila i u 19. stoljeću. Živi zid smatra da stabilna BiH treba biti naš najvažniji vanjskopolitički partner.

Jednom ste rekli da biste željeli da Hrvatska bude kao Island. Tamo pivo košta 120 kuna, a pizza margarita 350 kuna. Ni Islanđani si to ne mogu baš priuštiti. Idu na pivo samo kad je tzv. happy hour.

Pa nadam se da pivo nije jedina osnova dobroga života, ali kako čujem može se popiti već i za 55 kuna. Nije baš jeftino, ali zato prosječna plaća na Islandu iznosi 22 tisuća kuna, a režijski troškovi su dvostruko manji nego u Hrvatskoj. Ključno je da je Island pozatvarao bankare, oslobodio se dužničkoga ropstva, da ljudi tamo dobro žive, a istodobno su odbili ulazak u EU. Jedinstvo i hrabrost Islanđana mogu biti uzor mnogim drugim narodima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Član ste Odbora za vanjsku politiku, kako izgleda ta sjednica i rasprava budući da je stav Vlade proamerički, a vaš proruski?

Živi zid ne podržava vanjsku politiku Vlade Andreja Plenkovića, ali to nije razlog da ispoljavamo agresivnost na sjednicama poput ministra Krstičevića.

Raspravljamo argumentima. Mi nismo proruski orijentirani, to je spin vladajućih elita, jedan od mnogih koji se koristi za diskvalifikaciju članova Živoga zida. Naš je stav čvrsto hrvatski, a prema stranim zemljama mislimo voditi politiku ekvidistance, sa svima po istim pravilima. Ako Amerikanci ponude jeftiniji plin od Rusa, kupovat ćemo ga od njih, ali nećemo pristajati na gradnju neisplativoga LNG terminala samo zato da se dodvorimo SAD-u.

