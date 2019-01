Sinčić u emotivnom pismu: 'Nisam imao odijelo, ni cipele; na sučeljavanja sam išao gladan'

Ivan Vilibor Sinčić sinoć se obratio svim svojim pratiteljima na Facebooku emotivnom objavom. Osvrnuo se na dane kada je Živi zid tek počinjao te istaknuo koliko je bilo teško i koliko neozbiljno ga je zapravo javnost shvaćala.

- Kada smo 2011. pokrenuli prosvjede i izvukli 10.000 ljudi, mislio sam da je to najveće što smo napravili. Onda smo osnovali stranku. Prošli stotine deložacija, desetine uhićenja, kazni, ovrha, blokada. Jeli kruh i margarin da bi tiskali knjige. Radili skupove po trgovima, jer za najam prostora nismo imali novaca. Izlazili na izbore i dobivali ništa. Trpili ismijavanja, vrijeđanja, ponižavanja, godinama- kazao je Sinčić.

Ističe kako nitko nije vjerovao da će Živi zid uspjeti, te da je konstantno nailazio na podsmijeh. Danas je Živi zid, kako ističe, druga stranka te je najavio kako je to zapravo samo početak.

- Nitko nije vjerovao da ćemo uspjeti, ali mi smo znali. Zato je to najveće što smo napravili (...) Evo nas u 2019. Danas smo druga stranka i tek smo na početku. Mi nemamo medije, mi nemamo analitičare, mi imamo sami jedni druge. Tek smo na početku. Jer ono što nas čeka nije najveće, to je sve. Put je težak, mnogima predugačak i pretrnovit. Kažu neki da je nemoguće. Mi znamo da nije. Jer sve se ne može, dok se ne napravi. Živimo za dan pobjede, živimo za jedan cilj; slom sustava i pobjeda pravde. I spremni smo na sve, zaista smo spremni na sve. Budite hrabri, budite strpljivi, imajte vjere i vidimo se na cilju. Rijetki stignu, ali nagrada je neprocjenjiva. Vidjeti sustav slomljen, to se ne može kupiti novcem. Može se. A može se, jer se mora- zaključio je Sinčić.