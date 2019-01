Kraj članstvu u dvije stranke! Kako se trošilo u Abecedi demokracije

”Birajte nas jer ćemo mi najmanje krasti”, poruka je kojom je Stjepan Vujanić, predsjednik stranke Abeceda demokracije, nakratko privukao pažnju u kampanji za parlamentarne izbore 2011. godine. Stranka je nakon toga pala u zaborav, sve dok je prije dvije godine pod svjetla političke pozornice ponovo nije izvukao Ivan Pernar.

Bolje zastupanje

Iako izabran za zastupnika Živog zida, Pernar je prije konstituiranja Sabora ušao u tu stranku, čime je Abeceda postala parlamentarnom, a na Pernarovo ime stranka je od tada primala i propisanu “glavarinu” od 330.000 kuna godišnje. Pernarov je status, međutim, zabrinuo državne revizore. Oni su Abecedu demokracije prijavili DORH-u zbog neurednog poslovanja, a u izvješću su, među ostalim, naglasili i da stranka prima novac na ime zastupnika koji uopće nije njezin, nego zastupnik Živog zida. Priča se raspetljala kada se otkrilo da je Pernar istodobno bio u obje stranke, što po statutu Živog zida nije nemoguće, a iako je nelogično i može zbuniti birače, nije ni zakonom zabranjeno. A ono što izrijekom nije zabranjeno, dopušteno je.

No, nejasan Pernarov status nije jedino što državni revizori smatraju sumnjivim u poslovanju Abecede demokracije. U toj stranci oni su pronašli 91.104 kune koje su potrošene bez dokumentacije koja bi potvrdila koje su točno usluge plaćene. Svoj nalaz proslijedili su i DORH-u, no predsjednik Abecede demokracije Stjepan Vujanić tvrdi da nije bilo nezakonitog trošenja ni izvlačenja novca. Po njegovim riječima, većinu novca koji je dobila na Pernarovo ime, stranka je potrošila upravo za Pernarovu promociju.

– Zaposlili smo dvoje ljudi koji su radili za Ivana. On je naš saborski zastupnik, na njegovo ime smo i dobili taj novac. Naravno da smo nešto od toga uložili i u jačanje svoje infrastrukture i članstva, jer je mnogo ljudi pristupilo stranci upravo zahvaljujući njemu – kazao nam je Vujanić.

Ističe i da je njegova stranka iz proračuna primila manje novca od milijun kuna koje spominju mediji. Tvrdi da je ukupan iznos za posljednje tri godine nešto manji od 800.000 kuna, a da bi otklonio sumnju u izvlačenje novca, ističe da Pernaru nikada ništa nije isplaćeno niti je od stranke primao dnevnice.

Vujanić odbacuje tvrdnje da je u stranci zaposlio kćer, a priznaje samo da je Abecedi demokracije tijekom tri mjeseca iznajmljivao poslovni prostor u vlastitoj kući, za što mu je stranka platila nešto više od 12.000 kuna. Točno je, kaže Vujanić, i da su članovima plaćali gorivo za putovanja u korist stranke vlastitim automobilom a da im nisu pisali dnevnice, no tumači da je stranka time samo htjela uštedjeti, ne i prevariti državu.

Takvo poslovanje nije svojstveno samo Abecedi demokracije. I druge su stranke od državnih revizora primale packe, prijavljivane su DORH-u, čak su i plaćale kazne, no u ovom slučaju specifično je to što se Pernar bez posebnog obrazloženja učlanio u tu stranku, i to uz dopuštenje predsjednika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića. Zato se postavlja pitanje koji bi bio Sinčićev motiv da vlastitu stranku ostavi bez “glavarine” koju bi na Pernarovo ime primala do kraja mandata. Posebno kada se zna da se Živi zid u to doba doslovno raspadao, pritisnut optužbama vlastitih članova da je čelnicima samo do novca iz proračuna. No, pitanje je mogu li se takve situacije zakonom prevenirati.

I novac i mandat zastupniku

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da bi za početak trebalo u Zakon o strankama staviti odredbu da nitko ne može istodobno biti član dviju stranaka. Problematičnom smatra i odredbu da novac koji stranka dobije na račun osvojenog mandata ostaje stranci u slučaju da zastupnik odluči promijeniti dres. Puhovski drži da, ako je mandat neotuđiv i ako ga zastupnik koji napušta stranku ne mora vratiti stranci, taj zastupnik mora imati pravo i na novac jer se on dobiva i za rad zastupnika u Saboru.

– Ne dobivaju novac za lijepe oči nego da nešto rade. Ako su i dalje u Saboru, to znači i da moraju raditi. Zato mislim da se ta situacija s Pernarom nikako nije mogla spriječiti – smatra Puhovski.

S druge strane, bivši šef Transparency International Hrvatske Zorislav Antun Petrović smatra da je odredba po kojoj novac za rad ostaje stranci u slučaju da joj zastupnik ode dobra i apsolutno u redu.

– Stranka je ta koja godinama stvara sliku koja se biračima sviđa i zato je u redu da taj novac ostane njoj – zaključuje Petrović.

