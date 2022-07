Znate li kako očistiti rolete? Evo kako to jednostavno napraviti u samo nekoliko koraka

Rolete tijekom ljeta mogu pomoći da unutrašnjost doma ostane hladnija, kao i spriječiti ulazak vrućine, no na njima se brzo nakupljaju prašina i prljavština pa ih je treba redovito čistiti. Evo par savjeta kako to lako napraviti, piše The Sun.

Prije nego što počnete čistiti rolete, važno je utvrditi od kojeg su materijala napravljene. Rolete od tkanine možete tako prati u perilici rublja, no prije provjerite upute za pranje-

Prije nego krenete s čišćenjem skinite rolete s vijenca što će omogućiti dubinsko čišćenje. Krpom od mikrovlakana očistite vijenac na koji su rolete pričvršćene, a ako imate silikonski sprej možete i njega koristiti. Krpom od mikrovlakana obrišite prašinu s roleta koje ste položili ispred sebe. Pomičite krpu odozgo prema dolje i pazite da ne prijeđete područja koja ste već očistili jer ćete ih ponovno prekriti prašinom. Kako biste bili sigurni da ste se riješili sve prašine možete koristiti usisavač s nastavkom četke. Prijeđite preko roleta usisavačem od vrha prema dolje, kako biste zaista maknuli svu prašinu.

Nakon toga, rolete operite u vodi. Možete to učiniti u perilici rublja ili u kadi. Ako ih perete u kadi, napunite ju toplom vodom i stavite malo sapuna ili deterdženta, a sapun mora biti prikladan za nježne tkanine. Ako imate prljavih mrlja na roletama, uzmite spužvu i vodu sa sapunom, i lagano trljajte. Nemojte koristiti izbjeljivač jer to može oštetiti materijal. Ako perete rolete u perilici, zarolajte ih i stavite u jastučnicu kako se ne bi oštetile. Koristite postavku za pranje osjetljivih tkanina, do 30 stupnjeva, i nježan deterdžent za pranje.

Kada ste ih oprali, pustite ih da se prirodno osuše, a ako želite da se brže osuše, možete koristiti sušilo za kosu na hladnoj postavci. Nemojte ih vješati dok se ne osuše, i nemojte ih stavljati u sušilicu, jer bi mogle izgubiti svoj oblik i oštetiti se.

