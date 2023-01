Znate li kako miriše vaš horoskopski znak? I koji je najmirišljaviji znak Zodijaka

Ovo su znakovi Zodijaka poredani od najmirišljavijeg do znaka s najmanje ugodnim mirisom.

1. Djevica

U teoriji, Djevice su izbirljive, neurotične i sklone opsesivno-kompulzivnom poremećaju. Puno se peru i zato je malo vjerojatno da će zaudarati.

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu'

2. Jarac

Jarci vrlo rijetko smrde jer su u konačnici zabrinuti za vlastiti status i žele se uklopiti - obično to ne ide uz smrad.

3. Rak

Rak može biti prilično izoliran i želi kontrolirati svoje domaće okruženje. Voli prati i sebe i druge.

4. Lav

Neuobičajeno je da netko tko voli svjetla reflektora, koliko i Lav, smrdi, a ako i jest, dobro to prikrije s puno parfema od kojeg će vam suziti oči.

5. Škorpion

Škorpion može postati opsjednut bilo čim, a to uključuje i osobnu higijenu. Čak i ako smrde, nemojte to isticati ili će vam to itekako zamjeriti.

6. Blizanci

Blizanci se često presvlače, tako da obično ne stignu loše mirisati.

7. Vodenjak

Društveni leptiri Vodenjaci obično ne mirišu loše, a ako im se ipak dogodi, cijene kad im to otvoreno kažete.

8. Vaga

U teoriji, profinjena Vaga bi trebala biti pri vrhu ove liste. U praksi, Vage mogu biti lijene i valjati se u vlastitoj prljavštini danima.

9. Ovan

Nije da se Ovnovi ne vole prati - samo vole miris vlastitih pazuha.

10. Riba

Ribe prikrivaju miris pića vodicom za ispiranje usta što nije uvijek najučinkovitija strategija za najbolji miris, piše portal Gregpolkosnik.

11. Bik

Ne radi se o tome da Bikovi smrde, već obično mirišu na prženu hranu i cigarete.

12. Strijelac

Strijelci su najvjerojatnije oni koji će iz principa prestati koristiti dezodorans. Imaju i gljivice na stopalima i nose majice s Che Guevarom kao znak časti.

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante