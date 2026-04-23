Vodič za 'lijene' ljubitelje biljaka: Jednostavni trikovi stručnjaka

Dok vrtovi i okućnice bujaju, dio pažnje važno je usmjeriti i na biljke u domu. Nekoliko sobnih biljaka podići će vaš dom na novu razinu, a neke od njih, poput mirnog ljiljana, čak mogu poboljšati kvalitetu zraka, osvježiti prostor ili pomoći u smanjenju vlage. Iako se održavanje sobnih biljaka može činiti kompliciranim jer svaka ima svoje specifične uvjete, postoje univerzalna pravila koja ne zahtijevaju puno truda, a mogu vam poslužiti kao vodič za njihovu njegu.

Angharad James, voditeljica brenda za njegu biljaka Baby Bio, upozorava da ne smijete zaboraviti na svoje sobne biljke jer i one, iako su u zatvorenom prostoru, osjećaju promjene godišnjih doba, prenosi Daily Mail. „Tijekom zime slabije svjetlo i suh zrak zbog grijanja usporavaju rast, pa mnoge biljke ulaze u svojevrsnu fazu mirovanja. S dolaskom proljeća više svjetla i više temperature potiču ponovni rast, što znači da biljkama odjednom treba više vode i hranjivih tvari. To je idealno vrijeme za ponovno uvođenje prihrane“, naglašava.

Uz ovaj vodič vaše će sobne biljke izgledati bujnije i brže rasti, a pravila mogu pratiti čak i oni koji nemaju puno vremena za brigu o biljkama. „Proljeće je vrijeme malih, jednostavnih promjena koje pomažu biljkama da ponovno krenu rasti“, ističe Angharad.

Prihrana biljaka uravnoteženim gnojivom najvažniji je aspekt brige. Kako biste potaknuli rast i razvoj korijena, važno je biljci osigurati dovoljno hranjivih tvari. Ako ste se odlučili za univerzalno komercijalno gnojivo, pazite da ne pretjerate s prihranom jer time možete oštetiti korijen. Zalijevajte biljke tek kada se gornji sloj zemlje potpuno osuši. Najjednostavniji način provjere je da prst zabodete nekoliko centimetara u zemlju. Ako je još vlažna, pričekajte još nekoliko dana. Listove povremeno obrišite lagano vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i omogućili biljci bolje upijanje svjetla. Ako korijen biljke izlazi iz posude ili biljka izgleda prenatrpano, vrijeme je za presađivanje u veću posudu. Također je važno dodati novu zemlju, a ne koristiti staro, iscrpljeno tlo. Ne pretjerujte sa zalijevanjem. Jedna od najčešćih pogrešaka je prečesto i obilno zalijevanje. Prevelika količina vlage u zemlji može ugroziti zdravlje korijena i biljke u cjelini.

Stručnjakinja naglašava da je važno izbjegavati položaje koji nisu prikladni za rast i razvoj biljaka, poput mjesta blizu izvora topline, odnosno uz radijatore ili na izravnom suncu uz prozor, jer to može uzrokovati oštećenje listova. Biljke je najbolje smjestiti na mjesto s puno neizravnog svjetla, dalje od stakla prozora ili vrata. Kao najjednostavnije biljke za održavanje navela je monsteru, mirni ljiljan, svekrvin jezik i zeleni ljiljan. Ove nezahtjevne sobne biljke odličan su izbor za sve koji žele uljepšati svoj dom zelenilom, ali ne žele ulagati puno truda u njihovo održavanje.