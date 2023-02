Znanstvenici objasnili što se od kojeg roditelja nasljeđuje: Od majke inteligencija, ali i ćelavost

Djecu često uspoređujemo s roditeljima pa kažemo da neko dijete 'ima očev osmijeh' ili 'mamine oči', no postoje i neke osobine za koje možda niste znali od koga ste ih naslijedili pa provjerite:

Inteligencija

Kaže se da su žene mudrije i, iako to možda i nije uvijek istina, inteligencija se nasljeđujete od majke.

Metabolizam

Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, sposobnost mršavljenja i održavanja zdravog metabolizma dolazi također od majke.

Kilogrami viška

Međutim, ista ta studija otkriva da za debljanje možemo 'kriviti' očeve . Naravno, kilogrami ovise i o brojnim drugim čimbenicima kao što su način prehrane i stil života.

Pubertet

Genetika oba roditelja ima ulogu u pubertetu, no studija koju je objavio New England Journal of Medicine ukazuje na to da, ako uđete u pubertet ranije od svojih vršnjaka, to možete zahvaliti ocu.

Rizici od Alzheimerove bolesti

Prema studiji objavljenoj u Biological Psychiatry, genetski rizici povezani s Alzheimerovom bolešću prvenstveno dolaze od majke.

Plodnost

Vjerovali ili ne, na plodnost žene može utjecati gen naslijeđen od oca. U studiji objavljenoj u Scienceu, genetska disfunkcija koju prenosi otac mogla bi utjecati na jajne stanice, čineći ženu neplodnom.

Koncentracija

Ako imate problema s koncentracijom, majka bi mogla biti kriva.

Serotonin

Ako je vaša majka imala niže razine serotonina, veća je vjerojatnost da ćete razviti poremećaje povezane s nedostatkom pažnje, prema studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry.

Spol

Naravno, spol je definiran genima, no obitelj oca čini se ima veću ulogu u tome.

Gubitak kose

Istraživanje provedeno za studiju koju je objavio PLoS Genetics pokazalo je da rani gubitak kose najviše možemo zahvaliti genima s majčine strane, piše MSN.

