Znanost potvrdila ono što mnogi već znaju: Kućanski poslovi mogu utjecati i na seksualni život

Ako ste ikada čuli tvrdnju da nema privlačnijeg prizora od partnera koji se samoinicijativno primi kućanskih poslova, znanost sada daje zanimljivu potvrdu toj svakodnevnoj šali. Istraživači psihologije sa Sveučilišta u Teksasu povezali su dijeljenje svakodnevnih obveza s kvalitetnijim i zadovoljnijim intimnim životom parova. Drugim riječima, pranje suđa, slaganje rublja ili preuzimanje dijela rutinskih zadataka možda ne zvuči romantično, ali u stvarnom životu može imati itekako važnu ulogu, piše The Healthy.

Veliki životni udarci poput gubitka posla, bolesti, smrti u obitelji ili problema s djecom na prvi se pogled čine kao najveći testovi za vezu. No, novo istraživanje sugerira da parove vrlo često ne iscrpljuju samo velike krize, nego i svakodnevne sitnice. Upravo ti mali, ponavljajući stresovi mogu se pokazati kao jedan od najupornijih neprijatelja stabilnog i zadovoljavajućeg romantičnog odnosa.

Studija Sveučilišta u Teksasu u Austinu, objavljena 25. ožujka 2024. u časopisu Personality and Psychology Bulletin, bavila se time kako stres utječe na intimnost parova, i to ne samo seksualnu, nego i onu koja se pokazuje kroz dodire, bliskost i fizičku nježnost. U istraživanju su sudjelovala 144 nedavno vjenčana heteroseksualna para bez djece. 18 i 30 mjeseci nakon vjenčanja sudionici su tijekom dva tjedna svakodnevno ispunjavali upitnik o razini stresa i trenucima intimnosti.

Rezultati nisu potpuno iznenadili istraživače, ali su naglasili važnu poruku. Pokazalo se da svakodnevne gnjavaže i sitni stresovi istoga dana snažnije predviđaju seksualno ponašanje parova nego dugotrajniji, ozbiljniji izvori stresa. Što je stres bio veći, to je bilo manje seksa, ali i manje fizičke nježnosti među partnerima. Zanimljivo je da se problem nije pojavljivao tek kod vrlo visokih razina stresa. Istraživači su uočili da su se teškoće u intimnosti javljale već pri niskim do umjerenim razinama svakodnevnog pritiska.

Drugim riječima, velike životne katastrofe nisu toliko smanjivale bliskost koliko su to činile one obične, dosadne i stalno prisutne svakodnevne obveze. Objašnjenje je prilično jednostavno. Nakon napornog dana ljudi često trebaju vrijeme za oporavak, a umjesto povezivanja s partnerom mogu se emocionalno i fizički povući. Time se smanjuje prostor za nježnost, razgovor, dodir i sve one male pozitivne razmjene koje održavaju vezu živom.

Prema istraživačima, žene su se u takvim okolnostima češće povlačile iz intimnog povezivanja. Time se nadovezuju na ranija istraživanja prema kojima žene rjeđe pristaju na seksualnu aktivnost u danima kada osjećaju veću razinu stresa. Istraživači su pritom sugerirali i da žene često imaju ulogu svojevrsnog 'čuvara vrata' kada je riječ o tome hoće li doći do seksualne aktivnosti u vezi.

Sve to zvuči kao priča stara koliko i zajednički život, ali upravo zato nije loše ponovno je čuti. Dijeljenje kućanskih poslova nije samo pitanje urednog doma, nego i osjećaja podrške, rasterećenja i zajedništva. Kada jedan partner stalno nosi veći dio svakodnevnog tereta, teško je očekivati da će mu na kraju dana ostati mnogo energije za romantiku. Poruka istraživanja zato nije da se ljubavni život počinje tek kada je rublje složeno, suđe oprano i pod usisan. Poruka je da veza lakše diše kada oboje sudjeluju u svakodnevici, umjesto da jedan partner nosi nevidljivi popis obveza.