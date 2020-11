Znaju s ljudima: Osobe rođene u ovim horoskopskim znakovima najbolji su šefovi

Što se tiče profesionalnog svijeta, neki ljudi su rođeni vođe, a neki ostaju u sporednim ulogama cijeli život. Kad govorimo o kvalitetama vođe, često je to sposobnost rješavanja situacija, donošenje teških odluka i logičko razmišljanje. Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi imaju više kvaliteta koje ih čine dobrim šefovima nego drugi, kako prenosi Times of India.



Ovan

Ovnovi su rođeni vođe. Oni se dobro snalaze oko svojih zaposlenika i mogu ih voditi na najproduktivnije moguće načine. Nisu samo racionalni u donošenju odluka, već imaju veliko razumijevanje prema svojim zaposlenicima. Iako se mogu činiti vrlo ambicioznima i konkurentnima, upravo im to pomaže u postizanju ciljeva i čini ih izvrsnima u onome što rade.

Lav

Lavovi su dominantne figure koje su, slično Ovnu, po rođenju vođe. Poznati po svojoj odlučnosti, nisu osobe koje pristaju na kompromis. Iako ponekad mogu biti malo egoistični, s njima može biti izuzetno zabavno i uzbudljivo. Sigurno nisu najbolji slušatelji, ali dobro razumiju emocije ljudi.



Djevica

Djevice imaju sposobnost iznijeti najbolje od svojih zaposlenika. Oni su horoskopski znak koji teži savršenstvu, ali također su svjesni činjenice da to nije uvijek moguće. Iako mogu biti vrlo kritični prema ljudima oko sebe, tako im samo pomažu da ostvare svoje snove i ciljeve.



Strijelac

Strijelci su zabavni i avanturistički u svemu što rade. Ako vas vodi šef rođen u ovom znaku, vjerojatno već znate koliko mogu biti zabavni. Ne samo da podržavaju nove i inovativne ideje, već izravno potiču ideje koje su nekonvencionalne, ali dobre.

