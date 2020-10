Volite li više jutro ili večer? Horoskopski znak igra veliku ulogu u tome, evo kako

Postoje dvije vrste ljudi - oni koji se dižu jako rano i već do podne izvrše bezbroj obaveza i oni koji kasno ustaju, kroz dan popiju puno kava, pa navečer ne mogu dugo zaspati. Osim obaveza i navika, veliku ulogu u tome igra vaš horoskopski znak - prema njemu možete promijeniti ritam i shvatiti odgovara li vam više jutro ili večer, prenosi Your Tango.



Ovan

Ako bi morali birati, Ovnovi bi se uvijek radije rano ujutro probudili, nego ostali budni dugo u noć. Njihov raspored pun je obaveza, pa im je uvijek draže dan ranije započeti kako bi sve stigli na vrijeme obaviti. Vole se ponekad opustiti, ali u izlasku nikada ne ostaju do jutra. Jako im je bitno da su na poslu odmorni i puni energije.



Bik

Bilo da se radilo o poslovnim zadacima ili kućanskim obvezama, Bik će im se prvo mentalno posvetiti i pustit će da mu mozak radi koliko god treba, pa makar i cijeli dan. Često se te obaveze protegnu i na noć - voli raditi u miru i uživati u zvukovima noći. Nije lijen, ali jutro nije dio dana za njega.



Blizanac

Od trenutka kad se ustanu iz kreveta, Blizanci su puni energije i spremni na dnevne obveze. Kroz dan ih vodi entuzijazam i vesele se svakoj dogovorenoj kavi, izlasku ili odlasku u teretanu prije večernjeg odmora. Jedina stvar koja Blizancima može pokvariti raspoloženje je buđenje u podne - već su izgubili pola dana i plaše se da ništa neće uspjeti odraditi kako su zamislili dan prije.



Rak

Ljudi rođeni u znaku Raka ujutro su prepuni energije i veselja, a kako dan odmiče ta energija pada, a s njom i volja za radom i druženjem. Njihovo raspoloženje dosta ovisi i o vremenu - kiša na njih djeluje depresivno, a sunce pozitivno. Savjetuje im se da se bude rano ujutro jer će biti zadovoljniji tijekom dana.



Lav

U njihovom životu rano ustajanje ne dolazi u obzir. Odradit će obaveze tijekom dana, a nerijetko će izaći s prijateljima i ostati do jutra, pa makar sutra bio radni dan.

Djevica

Ljudi rođeni u ovom znaku bude se rano ujutro, puni energije. Vole maksimalno iskoristiti dan, pa će si u raspored ugurati što više obaveza i zadataka. Nikada neće, ono što mogu obaviti danas, ostaviti za sutra.



Vaga

Vage su ranojutarnje ptičice. Vole započeti dan što je prije moguće, obaviti sve što trebaju i suočiti se s novim izazovima. Za njih je svaki dan šansa za novi početak i ostvarivanje ciljeva.



Škorpion

Pripadnici ovog jakog znaka vole nova iskustva, i noć je za njih potpuno drugačiji svijet od onog dnevnog - cijeli tjedan im je uglavnom dosadan i monoton jer ne mogu dočekati vikend, izlaske, druženja s prijateljima...



Strijelac

Baš kao i Škorpion, Strijelac živi za dobar provod koji traje do ranih jutarnjih sati. Za Strijelaca se može sa sigurnošću reći da je prava noćna ptica. Kad bi mogli birati, cijeli dan bi prespavali, a sve obveze obavili u kasno popodne i odmah nakon toga krenuli u provod.



Jarac

Jarci su ranoranioci - oni su odgovorni, pouzdani i sistematizirani i stoga si ne mogu dopustiti da dan počne kasno. Nisu im primamljivi izlasci niti ostajanje vani do jutra - ipak već idućeg dana imaju obaveze zbog kojih moraju rano ustati.



Vodenjak

Za Vodenjake je noć vrijeme opuštanja. Tada napokon imaju priliku raditi ono što žele, a ne ono što moraju. Uvijek se tijekom noći osjećaju ispunjeno.



Ribe

Isto kao i Vodenjacima, Ribama je noć 'njihovo vrijeme'. Tada nadoknađuju sve ono što su tijekom dana propustili - gledaju serije, društvene mreže..

