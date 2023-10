Zimska sezona i skijanje počinju u Obertauernu

Zanimljivu su lokaciju odabrali su iz austrijskog skijališta Obertauern za predstavljanje nove zimske i skijaške sezone. Bonita na Cvjetnom trgu u Zagrebu ugostila je Monu Maier, direktoricu turističke zajednice Obertauern te Ivicu Kostelića, još donedavnog našeg skijaškog asa, a danas uživatelja još jednog adrenalinskog sporta, jedrenja. Inače je Mona Maier supruga također nekada velikog skijaša Hermanna Maiera.

- Smatram da moramo biti u blizini prirode, najzdraviji što možemo, stoga je to odličan način života. Treba uzeti vrijeme da se čovjek odmori i vrati sebi, smatram da je to izuzetno važno. I ako to možete kombinirati da što više budete vani te voditi familiju i prijatelje, to je najbolje za duh i tijelo, kazala je ne predstavljanju dodajući kako je skijanje osim posebnog sporta i životni stil. Ivica će ove sezone zimovati u Obertauernu sa suprugom Erin i njihovo četvero djece, smatra austrijsku destinaciju najboljim obiteljskim zimovalištem.

- Osim što je to obiteljsko skijalište, to je ujedno mjesto gdje sigurno ima snijega. Takav mu je smještaj, da uvijek sa sigurnošću možemo reći da će se moći skijati mjesecima. Uz to, ima i dosta meni odličnih free ride staza, kazao je Ivica koji je i ovom prilikom bio našim Ivicom ne odbijajući nikoga na vrlo prometnom zagrebačkom trgu okupanom toplim suncem za slikanje. Baš nikoga. Ove zime čeka ga i Svjetski kup naše ženske alpske reprezentacije. Organizator događanja i predstavnik Obertauerna u Hrvatskoj je Vlado Šestan koji je među okupljenima naglasio i hrvatski demo tim, najbolje naše stručnjake za učenje skijanja kojih je i sam nekada bio dio.

- To je hrvatski demo tim, dakle, to su učitelji za učitelje skijanja, koji zastupaju Hrvatsku na raznim ski kongresima, gdje ostvaruju vrlo zapažene rezultate. Čak su proglašeni najboljim instruktorima na svijetu, prošle godine u Argentini, rekao je Šestan.

Samo mjesto Obertauern 90 je km južno od Salzburga na 1740 metara nadmorske visine. Najsnježnije skijalište u Austriji počinje na 1630 metara te ide do nadmorske visine od 2.313 metara. Zbog svog geografskog položaja, Obertauern ima sreću da prima velike količine snijega sa sjevera kao i padaline s juga ali je i zbog oblika svoje doline praktično cijeli dan na suncu. Zimska sezona 2023/24 počinje 24. studenog 2023., kraj sezone je 1. svibnja, 2024. Tradicionalno, otvaranje sezone u Obertauernu slavi se glazbom te koncertima na otvorenom. Od smještaja se nudi oko 150 hotela, pansiona, omladinskih hotela, odmarališta apartmani, privatne sobe, apartmani i kolibe za samoposluživanje. Od toga tri hotela imaju pet zvjezdica, devet hotela pripada kategoriji četiri zvjezdice S, 26 hotela je klasificirano s 4 zvjezdice, 20 hotela i pansiona s tri zvjezdice. Dalje se ističe kako se oko sela nalazi 26 žičara. Do njih se dolazi iz smještaja, nije potrebno do njih dolaziti automobilom, u Obertauernu je princip Ski In & Ski Out. Po selu se nalazi čak 11 različitih ulaznih točaka na skijalište, stoga ni redovi nisu dugački. Otprilike 100 kilometara staza i mnogo otvorenog terena pogodno je za sve, od početnika do iskusnih skijaša.