Ženu šokiralo što joj je prijašnji vlasnik kuće ostavio u perilici za posuđe: 'Nikada to još nisam vidjela!'

Jedna žena ostala je šokirana nakon što su ona i njezina obitelj uselili u novu kuću, a prijašnji vlasnici ostavili su im iznenađenje u perilici posuđa. Ispričavši svoju priču u videu kojeg je podijelila na Tik Toku, žena je rekla kako joj je samo od pomisli na to muka u želucu.

Kako piše Mirror, objasnila je da je kupnja kuće protekla glatko i brzo, pa zaista nije očekivala nikakve probleme prilikom useljenja.

- Prvi put sam otvorila perilicu posuđa u novoj kući i shvatila da su prijašnji vlasnici unutra ostavili hrpu četki za WC! Ne mogu vjerovati da bi netko to stavio u perilicu koja čisti posuđe s kojeg jedu - rekla je u videu.

Iako je svjesna da postoje metode dubinskog čišćenja perilice, bila je odlučna da se brzo riješi uređaja. Našalila se da u ovom slučaju ne postoji dubinsko čišćenje i da je jedino rješenje zapaliti perilicu.

- Ne dopuštam da uopće postoji šansa da čestice nečije velike nužde dođu u doticaj s našim posuđem. Od pomisli na to mi se povraća. Nikada to još nisam vidjela, a nadam se da nitko osim njih to niti ne radi - nastavila je.

U videu je, kako i sama kaže, prvo mislila da su prijašnji vlasnici zaboravili izvaditi predmete iz perilice, ali kasnije se zapitala je li to neka poruka koju joj pokušavaju poslati. Korisnici Tik Toka u komentarima su izrazili svoju zgroženost, a uskoro se i pokrenula rasprava o tome zašto su četke za WC ostavljene u perilici.

- I ja bih mislila da je neka vrsta poruke, ali nije mi baš jasno. U svakom slučaju ovo je odvratno - napisala je jedna korisnica.

"Mislim da nakon ovoga nikada više neću jesti kod nikoga u kući", komentirala je druga užasnuta korisnica, a treća je dodala: "Sva sreća da su ih ostavili unutra, zamislite da niste znali i da ste prali svoje posuđe."

Žena je u opisu videa dodala i da podsjeća sve da pri kupnji nove kuće ili stana obavezno sve dubinski očiste, jer nikada ne znate kako drugi ljudi žive i što rade s namještajem i uređajima.

