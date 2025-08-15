Žene otkrile: Ovo je najseksi hobi koji muškarac može imati

Ako volite provoditi vrijeme uz dobru knjigu, možda upravo time osvajate simpatije svoje drage. Prema istraživanju koje je provela tvrtka Date Psychology, a prenosi Daily Mail, čitanje je proglašeno najprivlačnijim muškim hobijem. U anketi je sudjelovalo više stotina žena koje su dobile popis od 74 muška hobija te ih trebale ocijeniti kao “privlačne” ili “neprivlačne”. Rezultati su jasni: čak 98,2% žena smatra da je čitanje izuzetno privlačno.

Top 5 najprivlačnijih hobija:

Čitanje Učenje stranih jezika Sviranje instrumenta Kuhanje Obrada drveta

Očito, žene cijene muškarce koji su kulturni, svestrani i kreativni. Slikanje, pisanje i fotografiranje također su dobili visoke ocjene, potvrđujući da kreativnost igra veliku ulogu u privlačnosti.

Što ženama nije privlačno?

Interesi vezani uz kockanje i klađenje, “manosferu” (internetski forumi koji promoviraju muškost, mizoginiju i protivljenje feminizmu) te gledanje pornografije našli su se na dnu ljestvice. Ni kriptovalute, stripovi ni cosplay nisu oduševili — više od dvije trećine žena te hobije ocijenilo je neprivlačnima. No, popis “odbojnih” aktivnosti tu ne staje. Klubovi, pretjerano tulumarenje, pijenje i pušenje marihuane također su negativno ocijenjeni.