Žena se požalila psihoterapeutkinji: 'Partner me počeo nagovarati da snimam porno filmove'

"Draga Deidre, počela sam se viđati s muškarcem za kojeg sam zaista mislila da je onaj pravi. Ipak, dvije godine nakon pitam se je li stvarno dobar za mene, a na razmišljanje me natjeralo njegovo predlaganje da snimim porno film s prijateljem i da postanem eskort dama", započela je svoje pismo anonimna 35-godišnja žena psihoterapeutkinji Deidre.



Nikada nije, kako kaže, upoznala takvog muškarca - uspješan je, brižan, zanimljiv, ima puno iskustva. Opisuje ga kao poslovnog čovjeka u odjelu koji uvijek odsjeda u najboljim hotelima.



"Nismo bili u mogućnosti viđati se puno zbog pandemije jer on živi u SAD-u, a ja u Britaniji, ali održavamo kontakt putem videopoziva. Pričali smo da se moja kćer i ja preselimo k njemu, ali onda me počeo ispitivati neprimjerena pitanja o seksu i počela sam sumnjati da je perverznjak. Najviše me zabrinulo pitanje je li uredu da hoda gol kada je moja sedmogodišnja kćer s nama. Počela sam sumnjati u njegovu priču i ponašanje. Ima 44 godine, a ispričao mi je dvije različite priče o svojoj majci i čak je dva puta rekao drugačiji datum rođenja što je užasno čudno."



Rekla je i da joj jako malo priča o svom privatnom životu te da joj je dosta laži i pretvaranja.

"On definitivno nije muškarac kojem možeš vjerovati. Dovoljno si saznala o njemu da ti se upali alarm da nije pozitivan. Grozno je to što te pitao za kćer, a njezina sigurnost je najvažnija. Pitanja za porno filmove i prostituciju jasno su pokazala njegove namjere. Molim te, zaboravi na selidbu u Ameriku i prekini ovaj odnos - zbog sebe, ali i kćeri. Bit ćeš sretnija ako energiju i trud uložiš nekoga tko će biti iskren prema tebi, pogotovo kada je u pitanju banalna stvar poput datuma rođenja. Sretno i zapamti - zaslužuješ puno bolje od njega", upozorila ju je Deidre.

