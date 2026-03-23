Nova misionarska poza: Ženama povećava šanse za orgazam za 56 posto, a muškarcima daje nevjerojatnu izdržljivost

Koncept "orgazmičkog jaza" nije novost, no najnoviji podaci iz 2026. godine potvrđuju da je i dalje vrlo prisutan - otprilike 95 posto muškaraca navodi da gotovo uvijek doživi orgazam tijekom seksa s partnericom, u usporedbi sa samo 65 posto žena. Mnogo se može i treba učiniti kako bi se ta statistika poboljšala, a sve počinje boljim razumijevanjem onoga što je partnerici potrebno za postizanje vrhunca. Dobro mjesto za početak je nadogradnja uobičajenih poteza u spavaćoj sobi. Misionarski položaj, na primjer, mnogi parovi smatraju omiljenim zbog intimnosti koju pruža, no seksolozi tvrde da samo jedna mala prilagodba može ovu klasičnu pozu pretvoriti iz "dobre" u neusporedivo bolju.

Rješenje se krije u takozvanoj "tehnici koitalnog poravnanja" ili CAT (Coital Alignment Technique). Radi se o modificiranoj verziji misionarskog položaja u kojoj se muškarac pomakne malo više, klizeći tijelom dva do tri centimetra prema gore, tako da baza penisa ili stidna kost vrši izravan pritisak na klitoris partnerice. Ovu tehniku je još osamdesetih godina osmislio psihoterapeut Edward Eichel s ciljem postizanja "koitalne sinkronije", stanja u kojem oba partnera postižu orgazam istovremeno kroz usklađeno trenje, a ne samo duboku penetraciju. Posljednjih godina, s jačanjem globalnog pokreta usmjerenog na seksualnu dobrobit i zadovoljstvo, CAT doživljava preporod i ulazi u mainstream.

Da se ne radi samo o teoriji, potvrđuje i studija objavljena u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy. Žene koje prije nisu mogle doživjeti orgazam tijekom misionarskog seksa izvijestile su o povećanju učestalosti orgazma za čak 56 posto nakon što su naučile primjenjivati CAT. Megan Fleming, psihologinja i seksualna terapeutkinja iz New Yorka, ističe da je CAT revolucionaran jer većina žena treba klitoralnu stimulaciju za postizanje vrhunca. "Otprilike dvije trećine žena ne doživljava orgazam samo uz penetraciju", izjavila je za HuffPost. "CAT nudi izravan pritisak te pokrete ljuljanja i trljanja koji ženama pružaju dodatnu klitoralnu stimulaciju." Ovaj pristup se uklapa i u promjenu medicinske paradigme, gdje se izostanak ženskog orgazma sve manje promatra kao disfunkcija, a sve više kao pitanje poznavanja odgovarajuće tehnike.

Za uspješno izvođenje tehnike, seksologinja Sadie Allison, autorica knjige Ride ’Em Cowgirl! Sex Position Secrets for Better Bucking, nudi detaljne upute. Par bi trebao započeti u tradicionalnom misionarskom položaju, s malim jastukom postavljenim ispod ženinih bokova kako bi se zdjelica lagano podigla. "Nakon što nježno uđete, pomaknite cijelo tijelo nekoliko centimetara prema gore, pozicionirajući se tako da je vaša zdjelica izravno na njezinoj", objašnjava Allison. "Sada biste trebali biti 'više' na njoj, s prsima blizu njezinih ramena, umjesto licem u lice. S ovim novim poravnanjem, vaše tijelo penisa sada pruža ugodno trenje o njezinu vulvu i klitoris pri svakom pokretu." Ključ uspjeha je u specifičnom kretanju - umjesto klasičnog prodiranja unutra i van, Allison savjetuje da se usredotočite na kružne pokrete zdjelicom, ostajući čvrsto priljubljeni uz partnericu. "Oduprite se iskušenju da se podižete i gurate. Samo ostanite priljubljeni i pronađite ritam koji joj odgovara. Znat ćete da djeluje kad osjetite da vas čvršće drži i privlači nogama", dodaje ona.

Neočekivana korist i za muškarce

Iako je CAT prvenstveno osmišljen za povećanje ženskog užitka, pruža i značajne prednosti za muškarce. Lori Buckley, seksualna terapeutkinja, ističe da ova tehnika može pomoći muškarcima da dulje izdrže jer ne doživljavaju jednako snažno uzbuđenje koje izaziva brzo i duboko prodiranje. Ovu tvrdnju danas potvrđuju i urolozi te stručnjaci za zdravlje zdjelice, koji naglašavaju da je CAT koristan za muškarce koji se suočavaju s preuranjenom ejakulacijom. Sporiji, kružni ritam smanjuje prekomjernu stimulaciju i omogućuje bolju kontrolu.

U konačnici, popularnost ove tehnike savršeno se uklapa u širi kulturni trend "namjerne intimnosti" i "sporog seksa" koji je zavladao 2026. godine. U tom pristupu, parovi daju prednost povezanosti i osluškivanju tjelesnih reakcija umjesto fokusa na "izvedbu". CAT je postao najčešće spominjana fizička tehnika unutar ovog pokreta, dokazujući da ponekad mala promjena u pristupu može dovesti do obostranog zadovoljstva i potpuno novog iskustva intimnosti.