Žena priznala: "Udala sam se prije šest mjeseci, ali već želim razvod - muž me tretira kao imovinu"

Jedna je žena za Mirror priznala da se udala prije šest mjeseci, ali žali zbog toga i želi razvod. Ona i njen novopečeni suprug hodali su nekoliko godina, ali dolaskom korone naglo su počeli živjeti zajedno.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

Nesretna se žena počinje osjećati zarobljeno i nesretno jer, iako je on fin, šarmantan tip, i uvijek je izvodi van i kupuje joj stvari, ona se više osjeća kao mužev posjed, a ne kao njegova žena i njemu jednaka u tom braku. Njen muž ima kontrolu nad kućom, onime što rade, pa čak i nad onime što mu žena nosi i s kim se druži. „Nije oduševljen većinom mojih prijatelja i iako to ne kaže izravno, uvijek ima nepravedne komentare o njima. Došlo je do točke u kojoj mu lažem o tome kamo idem i s kim se viđam samo radi mirnog života“, dodaje.

Također, suprug joj je opsjednut njenim računima na društvenim mrežama pa mora paziti da na njima nikada ne objavi ništa što bi ga moglo iznervirati ili učiniti ljubomornim. Priznaje da je nekada bila vesela osoba, a sada samo razmišlja o svemu što radi kako ne bi uznemirila svog muža: „Volim ga, ali znam da ova situacija nije u redu“.

Njeni prijatelji ne podnose njenog muža, ali nisu joj nikada to direktno rekli jer ne žele povrijediti njene osjećaje. Ali, njena obitelj ga obožava i bili bi shrvani i zbunjeni da se oni rastanu, budući da su kratko vrijeme u braku. Žena kaže da oni sigurno misle da je s njima sve u redu.

Stručnjakinja za odnos odlučila joj je pomoći s ovim problemom te joj je proučila da mora vjerovati svojim instinktima. „Ako on pokazuje ove znakove unutar prvih šest mjeseci braka, onda su velike šanse da će se samo pogoršati“, dodaje. Rekla je i da joj muž očarao obitelj, kupuje joj stvari i vodi je van, ali sve to radi kako bi je kontrolirao. Tvrdi da to nema nikakve veze s ljubavlju već se radi o posjedovanju i nesigurnosti.

Poručuje joj i kako mora reći mužu kako se osjeća, a ako je zabrinuta kako će on reagirati, to joj sve govori o odnosu u kojem se nalazi. Dodaje kako bi svom partneru trebala moći reći bilo što bez straha. „Svi radimo određene kompromise u vezi, ali ne do te mjere da se bojimo vidjeti svoje prijatelje ili živjeti svoj život onako kako želimo. To je emocionalno zlostavljanje i srušit će vam samopouzdanje ako ostanete u ovoj situaciji“, objašnjava.

Također, kaže joj kako ne treba brinuti o tome što su u braku samo šest mjeseci ili što će drugi ljudi misliti. Nijedna od ovih stvari ne bi trebala utjecati na njenu odluku. „Jamčim vam da roditeljima kažete koliko ste nesretni i zašto, oni bi vas prvi podržali. Čini se da ste donijeli odluku o odlasku, pa neka vam prijatelji i obitelj pomognu u tome. Sretno“, zaključuje stručnjakinja.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"