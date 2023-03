Žena ispričala: 'U vezi sam sa puno mlađim muškarcem koji se zaručio, trebam li to prekinuti?'

Prije nešto više od dvije godine izgubila sam supruga s kojim sam bila 20 godina. Prošle godine sam se preselila u drugu državu kako bih bio blizu obitelji. Iznajmila sam stan, a sa mnom se preselila i najbolja prijateljica. Ubrzo nakon toga upoznala sam mnogo mlađeg muškarca koji se odmah zainteresirao za mene. On je drag i jako zgodan. Trebali su mi mjeseci da shvatim da sam i ja zainteresirana za njega, napisala je anonimna žena.

Počeli su, kaže, mnogo vremena provoditi zajedno, uključujući vrijeme u spavaćoj sobi, a dvaput su jedan drugome rekli i 'volim te'.

"Ipak, dogovorili smo se da ćemo zasad biti prijatelji s povlasticama, no prije tri mjeseca upoznao je nekog po godinama mnogo bližeg njemu. Ali čak i pred njom on me drži uz sebe i govori mi da me voli. Sada mu je ona na prst nataknula prsten i tjera ga na brak, a on stalno govori da nije spreman".

"Oboje smatramo da je u redu da se nastavimo zabavljati sve do dana kad on kaže "Uzimam". Nova sam u svijetu spojeva, a on mi je prvi otkako mi je muž preminuo. Činim li pravu stvar?", pitala je.

- Iznimno je teško pogoditi 'pokretnu metu' i nitko ne stavlja nekome prsten osim ako se ta osoba ponaša kao da je dostupna za brak. Zato ne radite pravu stvar što nastavljate spavati s tim muškarcem. Zapravo, možda idete prema bolnom prekidu - odgovorila joj je terapeutkinja i kolumnistica NY Posta, Abby Van Buren.

Kada se on oženi svojom zaručnicom, rekla je, vi ćete postati prošlost čim njegova zaručnica shvati da ste više od dobre prijateljice koju on "voli".

Savjetovala joj je tako da na vrijeme prekine tu vezu, prije nego on to od nje zatraži, kada će joj samo biti teže.

"Mlađe je sigurno slađe ali sigurna sam da možete upoznati nekog bližeg po godinama i što je važnije, po životnim ciljevima, tko nije tek u fazi planiranja žene i obitelji", dodala je.

