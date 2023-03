Trudnu suprugu zatražio test očinstva: "Nikad me nije zadovoljio u krevetu, ali ja nisam varalica"

Shrvana buduća majka otkrila je da je njezin suprug iznenada zatražio test očinstva jer ima pravo znati da je dijete definitivno njegovo. Britanka je otkrila da njezin suprug želi dokaz da ga nije prevarila kako bi bio miran. Žena je priznala da ju je njegov zahtjev toliko povrijedio da mu je rekla da je loš u krevetu i da je skrivala svoje razočaranje šest godina, koliko su zajedno. Sada on želi ispriku, ali ona je odlučna otići i kaže da bi radije bila samohrana majka nego još jedan dan trpjela njegovu nesigurnost, prenosi Daily Mail.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak:

Većina ljudi bila je šokirana ponašanjem njezina supruga i sugerirali su da bi on mogao biti taj koji je prevario i pokušava prikriti tragove okrećući ploču protiv nje. Objašnjavajući situaciju, trudna supruga u ranim 30-ima rekla je da je sa suprugom u vezi šest godina, a u braku tri. „Jedina stvar koja me ikad živcirala je to što nikada nismo bili kompatibilni u spavaćoj sobi, jer sam ja redovito izvlačila kraći kraj u smislu zadovoljstva. Ali, on ne želi ni pokušati biti bolji za moje dobro. „Uglavnom sam odustala od pokušaja jer on postane osjetljiv i duri se doslovno danima kad god pokušam razgovarati o tome, bez obzira na to koliko osjetljiva pokušavam biti“.

Nakon što je par odlučio da su spremni za dijete, pokušavali su godinu dana i žena je konačno zatrudnjela. Sada je u četvrtom mjesecu trudnoće, ali iznenada ju je suprug pitao mogu li napraviti test očinstva. Žena isprva nije vjerovala u ono što čuje i bila je šokirana kad je shvatila da je 'mrtav ozbiljan'. Nastavila je: „Čim sam to shvatila odmah sam osjetila mučninu u želucu. Pitala sam ga zašto želi test, a on je rekao da samo želi biti siguran da je beba njegova. Pitala sam ga sumnja li da ga varam, rekao je ne. Naglasila sam da radim puno radno vrijeme i svaku slobodnu minutu koju imam provodim s njim, pa kada bih uopće našla vremena za varanje, čak i da želim, a ne želim?“. Muž se na nju naljutio i rekao joj da nema pojma kako je biti muškarac i nemati kontrolu nad cijelom trudnoćom. Tvrdio je da ima pravo znati.

Kad mu je žena rekla da ona zna tko je otac i da je to on, suprug joj je samo odgovorio da je to nešto što bi svaki varalica rekao i da zaslužuje dokaz kako bi bio miran. Trudna žena izgubila je živce i rekla mu da je ne zadovoljava u krevetu. Žena je u međuvremenu otišla kod svojih roditelja i osjeća se kao da joj se 'cijeli svijet srušio'. „Moja mama pokušava glumiti posrednicu i u međuvremenu je razgovarala s njim. Rekla mi je da je jako povrijeđen mojim komentarom i da želi da mu se barem zbog toga ispričam. S jedne strane, znam da je ono što sam rekla iz inata bilo ispod pojasa, ali s druge strane osjećam se potpuno opravdano što sam to konačno rekla naglas nakon što sam godinama zanemarivala svoje potrebe u ovom odnosu. Sve sam sigurnija da se ni ne želim vratiti“, dodaje žena.

Objava je privukla veliku pozornost, a većina ljudi ostala je šokirana suprugovim optužbama i daljnjim izvrtanjem njezinih riječi. Neki su ljudi upozoravali da bi on zapravo mogao biti taj koji je bio nevjeran. Jedna je osoba napisala: „Bila sam u braku 18 godina s takvim čovjekom koji me iznenada počeo optuživati ​​da varam. Ispostavilo se da je on varao. Otišla sam i to je za mene bila najbolja odluka. Pripazite samo jer su trudnički hormoni podivljali pa odvojite vrijeme koje vam je potrebno za donošenje dugoročnih odluka“. Druga se složila: „Ovo je ukratko biološki otac mog sina. Stalno me optuživao da varam, a na kraju me prevario s devet različitih žena“. Treća je predložila: „Ne dugujete mu ispriku, ali ako oboje želite spasiti vezu, mislim da je vrijeme da vrlo iskreno i otvoreno razgovarate o svom nezadovoljstvu tijekom 6 godina. Ako se i dalje zatvara i ponaša kao dijete, ostavila bih ga. Bez obzira na to kako ide, ako nakon toga ipak odlučiš otići, to je u redu“.

Žena ostala trudna u 56. godini: 'Mislila sam da su doktori ludi i da je to nemoguće!'