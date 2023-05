Žena ispričala: ‘Saznala sam da sam trudna, a otac je jedan od prijatelja mog tate!’

Jedna žena odlučila je pisati Coleen Nolan, tražeći je savjet oko svoje životne situacije koja se iznenada dodatno zakomplicirala, a nema se kome drugome povjeriti. Naime, upravo je saznala da je trudna, piše Mirror.

"Imam 35 godina, neudata sam, imam dobru karijeru, novi stan i upravo sam saznala da sam trudna. Toliko sam dugo sama, ali sam imala tog "prijatelja s povlasticama" kojeg sam viđala tri ili četiri puta tjedno zadnjih osam godina. Puno je stariji od mene i ima dijete od 16 godina, odnosno postao je tata kad je bio mojih godina. Ne izlazimo, ne gledamo filmove i ne jedemo vani, samo se dobro seksamo. On dolazi kod mene ili ja idem kod njega. Zadovoljna sam s ovim i ne mogu zamisliti ništa gore od prave veze", napisala je u pismu.

No, kako kaže, veliki je problem što je taj njezin prijatelj s povlasticama, jedan od prijatelja njezina oca, ali tvrdi da ju on nikada nije poznavao kao dijete i da je nekoliko godina mlađi od njezinog oca. No, ne može to nikome reći jer se boji reakcija.

"Nikada nisam željela djecu, sviđa mi se kakav je moj život i, duboko u sebi, 99% sam sigurna što želim napraviti. Međutim, imam 35 godina i brinem se o tome "što ako". Ne pitam vas što da radim, jer znam da samo ja mogu donijeti odluku, ali samo tražim neki "glas razuma". Mogu razgovarati o tome na terapiji, ali mrzim što ne mogu razgovarati o tome sa svojim prijateljima ili obitelji", dodala je.

"Mislim da znate da biste bili samohrani roditelj kada biste rodili dijete, jer je to tako. Također postoji velika vjerojatnost da on ne bi bio tu za vas i bebu. Da, ljudi bi bili šokirani kad bi saznali da se viđate s tim muškarcem i da ste trudni, ali morate zapamtiti da to nije njihov život, već vaš. U pravu ste - samo vi možete donijeti ovu tešku odluku. Mislim da biste trebali razgovarati o tome na terapiji i imati više seansi ako možete. Također bi vam moglo pomoći da usredotočite svoj um ako napišete dva popisa s pozitivnim i negativnim stranama svakog scenarija. Zvučite mi prilično ambiciozno i ​​teško je odgajati dijete, čak i kad vas dvoje to radite. Morate pokušati sagledati širu sliku. Donijet ćete odluku i ako je to prava odluka za vas, to je ono što je važno. Osam godina je dugo vremena za ovaj "aranžman prijatelja s povlasticama" koji morate skrivati ​​od svoje obitelji i prijatelja. Čuvanje tajne mora biti nevjerojatno stresno. Također vas sprječava da živite punim životom i iskoristite prilike koje bi mogle biti dobre za vas, bilo da je to potencijalna veza ili pomak u karijeri. Zvuči kao da biste se mogli bojati posvetiti se pravoj vezi, što sugerira da su vas prošla iskustva učinila opreznima. To je također nešto o čemu možete razgovarati na terapiji", savjetovala joj je Coleen Nolan.

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'