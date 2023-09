Želite u krevetu biti izdržljiviji? Ove vježbe mogu vam pomoći u tome!

Seks može biti iscrpljujuć, a to može dovesti do umora, što se neće odraziti dobro na vaš seksualni život. No, postoje načini na koje možete poboljšati svoju izdržljivost i to na način da posvetite par sati tjedno vježbanju. Biti u dobroj formi učinit će seks lakšim i ugodnijim za obje strane, piše Healthline.

Kardio vježbe

Ako niste u formi prva stvar koju ćete primijetiti tijekom odnosa je da teško dišete, puno se znojite, te da se lako umarate. Kardio vježbe, poput preskakivanja užeta, plivanja ili bicikliranja idealan su trening, a omogućit će vam dugotrajniji seks. Osim bolje 'izvedbe', kardio trening će vam pomoći i da izgubite višak kilograma.

Jačanje trbušnih i leđnih mišića

Snažni i fleksibilni trbušni i leđni mišići podupiru cijelo tijelo, a to uključuje i aktivnosti u krevetu. Osim toga, općenita snaga gornjeg dijela tijela igra važnu ulogu u mnogim popularnim seksualnim pozama gdje se koriste ruke kako bi osigurale stabilnost. Isprobajte vježbe poput daske i sklekova.

Vježbe snage za donji dio tijela

Iduća stvar na koju se morate fokusirati je dobivanje na snazi i izdržljivosti mišića donjeg dijela tijela jer baš oni djeluju kao stabilizatori cijelog tijela u bilo kojem položaju se nalazi.

Vježbe ravnoteže

Ove vježbe pomoći će vam da održite ravnotežu i u krevetu. Možete isprobati iskorake u stranu jer su vrlo dobra vježba za poboljšanje ravnoteže i koordinacije.

Fleksibilnost nogu i bokova

Ako želite izbjeći grčeve ili istegnuće mišića tijekom seksualnog odnosa, nekoliko puta na dan se istegnite. Što ste opušteniji to će vam biti ugodnije i isprobavati razne poze.

Vježbanje u paru

Parovi koji se zajedno bave fizičkom aktivnošću imaju bolje seksualne odnose. Osim što ćete nakon treninga biti fizički privlačniji partneru, usklađivanjem tempa trčanja i disanja jačate emocionalni aspekt vaše veze. Također, otpuštanje endorfina u vaš organizam prilikom znojenja može izazvati osjećaj raspoloženja za seks nakon treninga.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: