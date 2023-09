Čak i ako ju ne volite, ovo su dobri razlozi da zobena kaša postane glavna jutarnja hrana

Iako većina ljudi općenito za zob zna da je zdrava, ne znaju svi točno što ta cjelovita žitarica sadrži i zašto je dobra za organizam. Naime zob je vrlo dobar izvor vlakana, posebno beta glukana i vlakana za koje se pokazalo da smanjuju kolesterol, a bogata je i vitaminima, mineralima i antioksidansima, a osim što je izdašna i zasitna, ima i nutritivnu vrijednost. Uz to, zob je izvrsna hrana za zdravlje srca i odličan su dodatak svačijoj prehrani. Započinjanje dana sa zdjelicom zobenih pahuljica učinit će za vas više od toga što će vas zasititi; zob je korisna za zdravlje srca, dijabetes tipa 2 i zdravlje crijeva,a premda je mnogi povezuju s ugljikohidratima, ona također sadrži proteine, masti, vlakna, vitamine, minerale i fenole (biljne spojeve). Osim toga, zob je pristupačna i široko dostupna, a najpoznatija je po sposobnostima borbe protiv kolesterola. Brojni dokazi upućuju na to da, zbog vlakana koje sadrži zvanih beta-glukan, redovita konzumacija zobi može smanjiti kolesterol. To se događa jer topiva vlakna šalju poruku jetri da iz krvi izvuče LDL ili loš kolesterol, veže se za njega i izluči ga fekalnom tvari zajedno s vlaknima. Uz to, opservacijska je studija na 50.000 odraslih Danaca otkrila je da je redovita konzumacija raži i zobi povezana i s manjim rizikom od srčanog udara.

Uz to, pokazalo se da zob smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, a to je potvrdila i meta-analiza iz 2021. objavljena u časopisu Nutrients koja navodi da je konzumacija više od 5,7 grama zobi dnevno povezana s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2. Standardna veličina porcije zobi je 40 grama ili pola šalice, pa je dovoljno jesti samo jednu porciju zobi dnevno da potencijalno spriječite dijabetes.

Na kraju, zob je dobar izvor vlakana koja su ključna za održavanje redovite prehrane i sprječavanje zatvora. Unos vlakana također je neophodan za dobro zdravlje crijeva, a pregled istraživanja iz 2021. otkrio je da je jedenje zobi kod zdravih osoba i onih s celijakijom povezano s rastom korisnih bakterija.

Vrste zobi: Koja je razlika?

Vjerojatno ste nekad čuli da je neka zob zdravija od neke druge ili da instant zob nije baš dobra, no te tvrdnje ne mogu biti dalje od istine. Vjerovali ili ne, sve sorte zobi imaju isti nutritivni profil po gramu, a jedina je razlika među njima u tome kako su rezane. Količina hranjivih tvari u zobi mijenja se samo kada joj se dodaju drugi sastojci, poput voća, orašastih plodova ili šećera, piše Today.

