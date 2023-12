Zatrudnjela je s 15 godina: ‘Ima toliko stvari za kojima žalim’

Žena koja je zatrudnjela s 15 godina i odlučila zadržati dijete ispričala je zbog čega žali i priznala da sada ima krizu identiteta. Mlada mama Haylee podijelila je otkriće putem videa objavljenog na svom TikTok kanalu, gdje često objavljuje uvide u svoj život sa svojom najstarijom kćeri, koja sada ima 11 godina, i svoje dvoje druge djece, piše The Sun.

Naslov njezinog videa glasi: "Nije sve bilo lijepo i veselo. Mislila sam da sam sve shvatila. Mislila sam da sam ja iznimka." U videu Haylee raspravlja o svim stvarima za koje su joj ljudi govorili da će se dogoditi kada je zatrudnjela kao tinejdžerica, s kojima se sada slaže.

Prva stvar koju su ljudi rekli Haylee kad je bila tinejdžerica bila je da će je otac njezine bebe ostaviti nakon poroda. Haylee je rekla da ju je otac njezine kćeri Hazel ostavio kad je njezino dijete imalo dvije godine.

Druga stvar koju su ljudi rekli Haylee kad je imala 15 godina bila je da će joj nedostajati izlasci i zabava jer će morati ostati kod kuće i paziti na svoju bebu cijelo vrijeme. "Nakon što sam napunila zakonsku dob za izlaske i alkohol, stvarno mi je počelo nedostajati".

Posljednja stvar za koju je Haylee rekla da su joj rekli kao tinejdžerici, a s kojom se sada slaže je da će joj biti teško pronaći sebe jer je bila tako mlada. "Sada imam 28 godina i krizu identiteta. Sve što znam biti je mama."

Korisnici TikToka pohrlili su u komentare videa kako bi podijelili svoje mišljenje. Jedan korisnik je napisao: "Mama me rodila s 18 godina i još uvijek to govori". Druga je korisnica dodala: "Razumijem te. Postala sam mama sa 16 godina i to je sve što znam. Osjećam se kao da se ne poznajem".

