Zaboravite skupe deterdžente: Operite rublje, podove i kuhinju pomoću divljeg kestena

Ako ste ikad skupljali divlji kesten po parkovima i drvoredima i pitali se ima li još koju namjenu osim dječje igre, odgovor je: itekako ima. Divlji kesten prirodno sadrži saponine odnosno tvari koje pjene i otapaju masnoću, što ga čini savršenim saveznikom za one koji žele smanjiti kemikalije u domu i uštedjeti novac. Upravo zato sve više ljudi pretvara jesensku šetnju u mini-ekološku misiju: skupljaju kako bi kod kuće napravili domaći deterdžent za kupaonicu i kuhinju.

Najjednostavniji 'kesten-deterdžent' za napraviti namijenjen je pranju rublja. Svježe ili osušene plodove ogulite, narežite ili usitnite u krpi, mužaru ili blenderu te tri do četiri žlice prelijte s oko 3 dl tople vode. Ostavite nekoliko sati ili preko noći da saponini izađu u vodu. Dobivenu tekućinu procijedite i koristite umjesto tekućeg deterdženta, osobito za svakodnevno pranje i osjetljivo rublje. Rublje će biti čisto, ali bez intenzivnog mirisa, stoga po želji u deterdžent dodajte par kapi eteričnog ulja.

Od iste baze lako nastaje i sredstvo za čišćenje doma. Jaču otopinu kestena ulijte u bočicu s raspršivačem i koristite za pranje podova, pločica, sudopera i radnih ploha. Dobro odmašćuje, ne pjeni pretjerano i lako se ispire. Za problematične površine možete dodati malo alkohola ili octa, no uvijek najprije testirajte na manjem dijelu.

Moguće je napraviti i kruti sapun, ali to je već ozbiljniji projekt: otopina divljeg kestena koristi se kao dio tekuće faze u klasičnoj sapunskoj recepturi s lužinom, što zahtijeva točna mjerenja i zaštitnu opremu. U svim verzijama vrijedi pravilo: divlji kesten nije za jelo, stoga proizvode držite podalje od djece i kućnih ljubimaca, a na tkaninama i površinama uvijek prvo isprobajte manju količinu.