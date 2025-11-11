Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZERO WASTE INSPIRACIJA

Zaboravite skupe deterdžente: Operite rublje, podove i kuhinju pomoću divljeg kestena

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
11.11.2025.
u 06:00

Moguće je napraviti i kruti sapun, ali to je već ozbiljniji projekt: otopina divljeg kestena koristi se kao dio tekuće faze u klasičnoj sapunskoj recepturi s lužinom, što zahtijeva točna mjerenja i zaštitnu opremu

Ako ste ikad skupljali divlji kesten po parkovima i drvoredima i pitali se ima li još koju namjenu osim dječje igre, odgovor je: itekako ima. Divlji kesten prirodno sadrži saponine odnosno tvari koje pjene i otapaju masnoću, što ga čini savršenim saveznikom za one koji žele smanjiti kemikalije u domu i uštedjeti novac. Upravo zato sve više ljudi pretvara jesensku šetnju u mini-ekološku misiju: skupljaju kako bi kod kuće napravili domaći deterdžent za kupaonicu i kuhinju.

Najjednostavniji 'kesten-deterdžent' za napraviti namijenjen je pranju rublja. Svježe ili osušene plodove ogulite, narežite ili usitnite u krpi, mužaru ili blenderu te tri do četiri žlice prelijte s oko 3 dl tople vode. Ostavite nekoliko sati ili preko noći da saponini izađu u vodu. Dobivenu tekućinu procijedite i koristite umjesto tekućeg deterdženta, osobito za svakodnevno pranje i osjetljivo rublje. Rublje će biti čisto, ali bez intenzivnog mirisa, stoga po želji u deterdžent dodajte par kapi eteričnog ulja.

Od iste baze lako nastaje i sredstvo za čišćenje doma. Jaču otopinu kestena ulijte u bočicu s raspršivačem i koristite za pranje podova, pločica, sudopera i radnih ploha. Dobro odmašćuje, ne pjeni pretjerano i lako se ispire. Za problematične površine možete dodati malo alkohola ili octa, no uvijek najprije testirajte na manjem dijelu.

Moguće je napraviti i kruti sapun, ali to je već ozbiljniji projekt: otopina divljeg kestena koristi se kao dio tekuće faze u klasičnoj sapunskoj recepturi s lužinom, što zahtijeva točna mjerenja i zaštitnu opremu. U svim verzijama vrijedi pravilo: divlji kesten nije za jelo, stoga proizvode držite podalje od djece i kućnih ljubimaca, a na tkaninama i površinama uvijek prvo isprobajte manju količinu.

Totalni kaos u studenom: Retrogradni Merkur donosi pakao, a ova 4 znaka doživjet će sudbinski preokret
1/16
Ključne riječi
čišćenje ekologija Zero Waste deterdžent divlji kesten

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja