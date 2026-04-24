Vrtlar s 30 godina iskustva upozorava: Mnogi ovih dana rade iste greške u vrtu

Početak je sezone brzog rasta, ali to ne znači da sve sadnice možemo odmah posaditi van. Određene ljetnice ipak ne mogu izdržati noćne temperature niže od 10 stupnjeva pa se preporučuje da ipak još malo pričekate. Naime, najčešća greška, čak i među iskusnim vrtlarima, jest nestrpljivost. Vrtlar Peter Dowdall, poznat kao The Irish Gardener, upozorava na ovu grešku koju mnogi čine u iščekivanju da im vrt i dvorište postanu oaza šarenila, prenosi Mirror.

„Svi jedva čekamo boju u vrtu pa ljudi čim zatopli kupuju pelargonije, petunije i drugo sezonsko cvijeće i odmah ih sade van. No prerana sadnja može biti problem”, naglašava. Ove sadnice osjetljive su na hladnoću pa se trebaju uzgajati u zatvorenom prostoru ili sigurnim uvjetima staklenika, a na otvoreno ih možete premjestiti tek kada prođe opasnost od smrzavanja. Iako je sve više dana toplo i sunčano, prognoza vremena pokazuje da bi noćne temperature u idućih tjedan dana mogle pasti i ispod 5 °C, što je preniska temperatura za ove osjetljive sezonske biljke.„Takve biljke uglavnom su uzgojene u zaštićenim uvjetima, plastenicima i staklenicima pa izgledaju spremno za sadnju, ali često nisu pripremljene za vanjske uvjete.” Zbog toga stručnjaci savjetuju da se s osjetljivim ljetnicama pričeka dok noćne temperature stabilno ne porastu, osobito prije sadnje na otvorenom.

Dowdall upozorava i da mnogi novac bacaju u vjetar impulzivnom kupovinom biljaka o kojima se nisu dovoljno informirali. Prije kupovine dobro istražite koje su biljke prikladne za vaše krajeve te kako se o njima brinuti da bi imale optimalne uvjete za rast. Pretjerivanje u korištenju herbicida za korov i pesticida protiv štetnika moglo bi ozbiljno naštetiti kvaliteti vašeg tla pa preporučuje da dobro istražite prirodne alternative za takve proizvode. Iako je proljeće sezona brzog i bujnog rasta te vrt traži vašu pažnju, ponekad je bolje dobro promisliti plan rada nego sate mukotrpnog rada u vrtu baciti u vjetar zbog manjka informacija ili loših odluka.