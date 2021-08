‘Nisam se seksala 12 godina, sve sam zaboravila pa su me prijatelji učili i slali mi snimke s uputama'

Juliette Herrera, 35-godišnjakinja iz Australije otkriva kako je, prije punih 12 godina, sama sebi obećala da će apstinirati od seksa, a sve se dogodilo nakon što je upoznala kršćanku na putovanju Indijom koja ju je, kako kaže, 'prosvijetlila'.



Doživjela je tada iskustvo s Bogom i započela vjersko putovanje. "Odlučila sam prestati konzumirati drogu i alkohol, prestati prakticirati seks i promijeniti svoj karakter."

Ova bivša sudionica reality showa 'Neženja' kaže da joj ljudi iz okoline, pogotovo muškarci, nisu vjerovali da zaista nema odnose. "Odmah bi me ostavili kada bih im rekla da seksa neće biti, pa sam se počela pitati zašto nitko ne gleda druge karakteristike koje imam, zar nisam dovoljno dobra? Tako su prolazile godine bez seksa i imala sam osjećaj kao da sam djevica."



Nakon 12 godina pronašla je muškarca s kojim uživa u vezi, ali joj je bilo jako neobično ponovno spavati s nekim, prenosi The Sun. "Tražila sam upute i lekcije od prijatelja, gledala sam porno filmove... Sve kako bih se opustila u seksu i tome da sam gola pred nekim muškarcem", otkriva Juliette i dodaje da su joj čak prijateljice slale snimke na kojima pokazuju kako se što radi, pa je to gledala i vježbala.

