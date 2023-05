Vjerojatno niste nikada pomislili na to: 7 neobičnih načina da se odmah dovedete u seksi raspoloženje!

Svi znaju neke osnovne stvari pomoću kojih možete povećati svoj seksualni nagon, no ovo se odnosi na ono što vrlo vjerojatno ne znate. Naime, ovo je sedam neobičnih i iznenađujućih načina da se dovedete u seksi raspoloženje koji vam vjerojatno nikad nisu pali na pamet, piše Your Tango.

Započnite sami: "Dodirivanje ili lagano milovanje vlastitog tijela povećat će vašu svijest o vašoj senzualnosti i pomoći vašem mozgu da napumpa kemiju prije kontakta", kaže dr. Gloria Brame, seksologinja i autorica knjige The Truth About Sex: A Sex Primer For The 21. stoljeće. Osim toga, to će učinit će vaše zajedničko vrijeme još ugodnijim.

Pročitajte ljubavni roman: "Ako već znate da postoji odlomak iz knjige koji vas stvarno pali, nemojte se ustručavati ponovno ga pročitati - ili svom partneru ako se s tim osjećate ugodno - prije seksa", kaže Brame.

Imajte 10-minutni trening: "Zagrijte svoje tijelo protokom krvi, šaljući ju posebno u vaše bokove i genitalno područje", kaže Sadie Allison, Ph.D., stručnjakinja za seks i osnivačica Tickle Kitty. Plešite uz svoju omiljenu veselu glazbu i "uključite povremene pokrete kukovima". Zatim uključite nekoliko serija trbušnjaka, a žene mogu raditi i Kegelove vježbe (stezanje i otpuštanje mišiće zdjelice) istovremeno."

Guglajte slike kako se želite osjećati: Ne radi se o pornografiji. Ali jednostavno pretraživanje "seksi žena" otkrit će stotine "žena u senzualnim i provokativnim pozama", kaže Allison. Zatim oponašajte svoje omiljene poze u ogledalu, posebno one koje naglašavaju vaše vlastite prednosti. "Izgledat ćete i osjećat ćete se seksi i dobit ćete dodatno samopouzdanje u svoju seksualnu moć. Zamislite to kao koketiranje sa samim sobom na vlastitom fotografiranju. Ovo će sigurno dovesti vaš um i tijelo u to pojačano raspoloženje i pripremiti vas za seks."

Zamolite ga da učini nešto za vas — i to čak ne mora biti seksualno: "Bez obzira na to traže li muškarca da usisava ili se skine, žene su puno više uzbuđene oko seksa kada osjete da im se njihov partner trudi ugoditi", kaže Brame.

Sjetite se dobrih starih dana: Kad želite pokrenuti dobro raspoloženje, otvorite "album s fotografijama i prisjetite se dobrih vremena kad ste se vi i vaš suprug ili dečko prvi put sreli", kaže Allison. "Vratite se u te vrtoglave osjećaje koketne ljubavi i požude, i neka to bude inspiracija vašem otvorenom umu da oslobodite svoj libido na onaj svjež, uzbudljiv način večeras."

Napišite listu seksualnih želja: "Koje položaje ili uloge želite isprobati? Koje divlje fantazije želite istražiti sa svojim partnerom, barem jednom? Postoji li neka igračka koju ste vidjeli na internetu koja vam daje tajno uzbuđenje?" pita Brame. "Seksualni život u braku savršeno je mjesto za eksperimentiranje, istraživanje i uživanje u vašem prirodnom potencijalu za užitak do kraja."

