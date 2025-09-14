Teška mozgalica: Koliko tigrova vidite na fotografiji?

Razgibajte mozak za početak novog radnog tjedna ovom zabavnom, ali ne baš jednostavnom mozgalicom. Od vas se traži da pronađete sve tigrove koji se nalaze na slici, u što kraćem roku. Nakon što završite, pogledajte rješenje na dnu teksta.

Foto: Daniel Pavlić

Mozgalice su sjajan način za vježbanje mozga i poticanje kreativnog razmišljanja. One testiraju vašu sposobnost rješavanja problema, logiku i pažnju na detalje, a istovremeno mogu biti i zabavne te izazovne. Redovito rješavanje mozgalica poboljšava koncentraciju, pamćenje i mentalnu agilnost, a ponekad može potaknuti i inovativne ideje koje ćete primijeniti u svakodnevnom životu. Bilo da su riječene, brojčane ili vizualne, mozgalice pružaju odličnu priliku za izazov i igru za sve uzraste.

Riješenje: