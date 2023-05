Muškarac se požalio: 'Kupio sam DNA test i doznao da mi je supruga bliska rođakinja'

Jedan je muškarac ostao iznenađen nakon kada je shvatio da je oženio svoju rođakinju, a to je otkrio kad je iz zabave kupio pribor za DNA testiranje. Ima troje djece iz prošlog braka te se ponovno oženio, no s novom suprugom nema djecu. "Moja sadašnja supruga i ja smo zajedno išli u srednju školu u malom gradu. Obje su naše obitelji dobro poznate u kraju te su starosjedioci, generacijama ovdje žive" objavio je na Redditu.

Pošto je sadašnja supruga htjela saznati više o svojim europskim korijenima, kupio je kućni set za DNA testiranje, no nije mislio da će tako otkriti šokantnu činjenicu, a to da je zapravo s njom u krvnom srodstvu. Njezina je sestra također napravila testiranje, te su na koncu usporedile rezultate. "Kad su stigli rezultati, shvatili smo da imamo obiteljske veze koje uključuju moju majku, strica, mog najstarijeg sina te druge članove naših obitelji", napisao je.

Na koncu se ispostavilo da je njegov djed ujedno i njezin djed, odnosno otac njegove majke bio je ujedno otac njezine majke. Naime, imao je mnogo žena, varao je suprugu te na koncu napravio više djece. Samo što to nitko nije znao, već su bile neke glasine o kojima se u obitelji nije raspravljalo.

Njihove su majke djelomično znale za to te su smatrale da su to samo tračevi. No, ispostavilo se da je istina te je u obitelji nastao popriličan šok kad je sve skupa izišlo na vidjelo. "Smeta me to što su naše majke znale da postoji mogućnost da je to i djed moje supruge, no ništa nam nisu rekle", razočaran je muškarac. Nakon toga su svi naručili testiranja kako bi saznali čitavu istinu, a par je usprkos rezultatima odlučio ostati zajedno, uz dogovor da tu informaciju neće s punim imenom objaviti izvan svoje obitelji.

"Ako ne planirate skupa imati djecu, ne vidim u čemu je zapravo problem", napisao je jedan korisnik, dodavši kako je sigurno bilo neugodno to doznati, ali se ništa među njima stvarno ne mijenja. Ipak, bilo je i onih koji su na Redditu komentirali kako bi se na njegovom mjestu odmah razveli jer ne bi mogli biti sa ženom s kojom su u tako bliskom krvnom srodstvu. "Ja ne bih mogao ostati s njom, sve bi mi bilo čudno...", napisao je jedan muškarac, a prenio Mirror.

