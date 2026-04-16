Tajni život prirode: Naši djedovi i bake vjerovali su da ovih 8 biljaka ima čudesne moći
Od davnina ljudi biljkama nisu pripisivali samo ljepotu, miris i korisnost, nego i posebnu, gotovo tajanstvenu moć. U mnogim krajevima Hrvatske uz određeno se cvijeće, drveće i raslinje vežu vjerovanja o sreći, nesreći, ljubavi, zaštiti doma i dolasku blagostanja.
Neka su praznovjerja nastala iz starih narodnih običaja, a neka su se prenosila usmenom predajom. Iako ih danas većina promatra s dozom zabave, zanimljivo je koliko su takva vjerovanja i dalje prisutna u svakodnevici, osobito u manjim sredinama. Evo nekih od najpopularnijih.
Bazga: Bazga je u hrvatskoj tradiciji često smatrana zaštitničkom biljkom, pa se vjerovalo da čuva kuću i ukućane od zlih sila i nesreće. U nekim se krajevima nije smjela sjeći bez posebnog razloga jer se smatralo da bi to moglo prizvati bolest ili peh. Njezina prisutnost u dvorištu zato nije bila samo praktična, nego i simbolična, kao tihi čuvar doma.
Perunika: Perunika, jedan od prepoznatljivih cvjetova ovih prostora, u narodnoj je predaji povezivana s nebeskim silama, gromom i zaštitom od oluja. Zbog svoje upečatljive ljepote i snažnih boja smatralo se da u vrt donosi snagu, sklad i dobru energiju. Nije neobično što se upravo uz ovu biljku veže dojam da štiti kuću od nepogoda i nesreće.
Ružmarin: Ružmarin je u hrvatskim običajima odavno biljka s dvostrukim značenjem jer simbolizira i ljubav i sjećanje. Vjerovalo se da grančica ružmarina u kući ili na prozoru može čuvati obiteljsku slogu, a djevojkama donijeti sreću u ljubavi. Zato je imao posebno mjesto i na svadbama, ali i u drugim važnim obiteljskim trenucima.
Tisa: Tisa je oduvijek budila pomalo strahopoštovanje, pa ne čudi što su uz nju vezana brojna praznovjerja. Budući da se često sadila uz crkve i groblja, u narodu je dobila obilježje biljke koja povezuje svijet živih i mrtvih. Zbog toga su je neki izbjegavali saditi blizu kuće, vjerujući da njezina prisutnost može prizvati tugu ili teške misli.
Lipa: Lipa je u slavenskoj i hrvatskoj tradiciji imala gotovo sveto značenje, a često se povezivala s mirom, zajedništvom i zaštitom sela. Vjerovalo se da stablo lipe posađeno blizu kuće čuva obitelj od nesloge i stvara ozračje sigurnosti. Njezina sjena zato nije bila samo ugodno mjesto za odmor, nego i prostor pod kojim se, prema vjerovanju, okupljala dobra energija.
Bršljan: Bršljan se u narodnim vjerovanjima često povezivao s vjernošću, trajnošću i snažnim životnim vezama jer se uporno penje i čvrsto prianja uz podlogu. Upravo zato smatralo se da može biti dobar znak za ljubavne odnose i stabilnost doma, osobito ako lijepo uspijeva uz kuću. Ipak, ponegdje se vjerovalo i da previše razrasli bršljan može 'vezati' ukućane uz tugu ili stagnaciju, pa ga je trebalo držati pod kontrolom.
Orah: Uz orah se u mnogim krajevima vežu prilično mračna praznovjerja, pa se često smatralo da njegovo veliko stablo u dvorištu nije uvijek dobar znak. Vjerovalo se da hlad oraha 'nosi težinu', tugu ili nemir, zbog čega su neki izbjegavali saditi ga preblizu kuće. Istodobno, zbog svoje snage i dugovječnosti, orah je imao i simboliku postojanosti, pa je izazivao i poštovanje i oprez.
Djetelina: Djetelina je odavno simbol sreće, a posebno se to odnosi na rijetku četverolisnu djetelinu za koju se vjeruje da onome tko je pronađe donosi poseban blagoslov. U narodnim predajama ona je znak dobre sudbine, uspjeha i zaštite od zlih utjecaja. Zato nije čudno što se i danas pronalazak četverolisne djeteline smatra malim čudom koje najavljuje sretan preokret.
*uz korištenje AI-ja