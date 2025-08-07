Naručila je majicu preko popularne online trgovine pa završila u bolnici: 'Izazvala mi je strašne opekline i plikove'

Soraya Young (25), državna službenica iz Nottinghama, planirala je bezbrižan odmor u Turskoj, no završio je – kako sama kaže – u agoniji. Kaže da je na popularnoj stranici Shein kupila paket od tri majice bez rukava za 5,85 €, oprala ih prije puta i ponijela ih na ljetovanje. Tijekom posjeta Marmarisu, odlučila je preko bikinija odjenuti jednu od njih – i tu su počeli problemi, piše The Sun.

Već sljedećeg dana, njezin dečko George Harris (26) primijetio je čudnu opeklinu na njezinim leđima. Isprva su mislili da je riječ o običnoj opeklini od sunca. No, uskoro su se pojavili plikovi, rana je počela curiti, a bol postajala nepodnošljiva. "Isprva je izgledalo kao tipična opeklina od sunca. No kako su dani prolazili, bol se pojačavala. Rana je postala puna plikova i počela je curiti. Noću nisam mogla spavati. Svaki pokret ruke ili glave bio je bolan, a nositi bikini postalo je gotovo nemoguće", ispričala je Soraya.

Liječnik u Turskoj pregledao ju je i rekao da je najvjerojatnije riječ o kemijskoj reakciji tkanine s UV zrakama ili klorom iz bazena. "Rekao je da je oblik opekline prespecifičan da bi bio slučajan – u potpunosti odgovara linijama majice", dodala je.

Po povratku u Veliku Britaniju, liječnici su joj propisali antibiotike i posebnu kremu za opekline. Tijekom leta kući, bol je bila toliko jaka da, kaže, nije mogla ni nasloniti leđa na sjedalo: "Jecala sam od boli. Nisam mogla skinuti majicu, a svako pomicanje bilo je pakao."

Danas, Soraya strahuje od trajnih ožiljaka i apelira na ljude da budu oprezni s kupnjom jeftine odjeće, pogotovo kada je u pitanju boravak na suncu ili kod osjetljive kože. "Mnogi roditelji tamo kupuju odjeću za djecu. A dječja koža je puno osjetljivija. Zamislite da se to dogodilo djetetu."

Iz Sheina su poručili kako "ozbiljno shvaćaju sigurnost proizvoda" i da je ovo prva prijava te vrste za taj artikl. “Odmah po primitku pritužbe, uklonili smo proizvod sa stranice kao mjeru opreza i pokrenuli istragu. Shein surađuje s međunarodnim agencijama za testiranje poput Interteka, SGS-a i TUV SUD-a kako bi osigurao usklađenost sa sigurnosnim standardima”, stoji u njihovom priopćenju.