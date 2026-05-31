Veterinari upozoravaju: 'Pravilo pet sekundi moglo bi spasiti vašeg psa!'

Toplinski udar kod pasa nije rijetka pojava, osobito kod određenih pasmina kojima tjelesna građa otežava podnošenje visokih temperatura. Baš je zbog toga važno poduzeti preventivne mjere kako biste spriječili ozbiljne zdravstvene probleme. Prevencija je pola zdravlja, kako za ljude tako i za pse, a stručnjaci tvrde da postoji jednostavan test koji traje svega pet sekundi i može pomoći u zaštiti vašeg ljubimca od nesnosnih vrućina.

Veterinari iz organizacije Blue Cross upozoravaju da toplinski udar može biti vrlo opasan, a u određenim slučajevima čak i koban za pse, prenosi The Mirror. Alison Thomas, voditeljica veterinarskih usluga u ovoj organizaciji, ističe kako je pse najbolje šetati rano ujutro ili kasno navečer kako biste bili sigurni da temperature zraka i asfalta nisu previsoke za njihove šape i organizam. Pravilo od pet sekundi, tvrdi, moglo bi spasiti vašeg psa od ozbiljnih posljedica toplinskog udara. Potrebno je samo dotaknuti asfalt ili pločnik. Ako vam se nakon pet sekundi čini prevrućim, tada nije siguran ni za vašeg psa. „Jednostavno izujte cipele i stanite bosim stopalima na pločnik. Ako ne možete stajati pet sekundi jer je prevruće, onda je prevruće i za vašeg psa”, objasnila je.

Uz pravilo od pet sekundi, Blue Cross na svojim je stranicama podijelio još nekoliko savjeta koji mogu pomoći pri rashlađivanju pasa tijekom toplih ljetnih dana. Najvažnije je pobrinuti se da pas uvijek ima pristup svježoj i hladnoj vodi, kako vani tako i u kući. U posudu s vodom povremeno možete ubaciti i nekoliko kockica leda kako bi voda ostala hladnija. Također, iako je fizička aktivnost važna za zdravlje pasa, tijekom ljeta potrebno im je omogućiti više odmora.

Temperature iznad 20 °C posebno teško podnose psi s gustom dlakom, problemima s disanjem ili viškom kilograma pa je u redu tijekom toplijih dana smanjiti intenzitet aktivnosti. Pružite psu predmet pomoću kojih se može rashladiti. Ventilatori, dječji bazenčići u dvorištu ili hladni mokri ručnici mogu biti odlični načini za snižavanje tjelesne temperature. Veterinari upozoravaju da psa nikada ne ostavljate u automobilu jer pri vanjskoj temperaturi od 22 °C temperatura unutar vozila može doseći čak 47 °C u roku od jednog sata.

Simptomi poput ubrzanog disanja, povraćanja, proljeva, nemira, pretjeranog slinjenja i tamnih desni znak su da psa morate što prije rashladiti i obratiti se veterinaru. Važno je pritom ne pretjerati s hladnim oblozima i ne stavljati ih izravno na psa jer nagla promjena temperature može izazvati šok. Najbolje je psa postupno rashlađivati i što prije kontaktirati stručnjaka.