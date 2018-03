Vesna Blašković: Istaknite se kao influenceri

Jedan je od najpoznatijih termina koji su u javnu domenu lansirale društvene mreže onaj "influencera", odnosno "influencerica". To su majstori novih medija, prije svega Instagrama, koji pametnim objavama fotografija i tekstova o modi, lifestyleu i putovanjima privlače pratitelje na društvenim mrežama i grade svoj imidž. Pronalaze ih zatim modni i kozmetički brendovi koji preko njihovih profila promoviraju svoje proizvode pa influenceri od toga nerijetko dobro zarađuju.

O microinfluencerima, onima koji imaju nešto manji broj vjernih i aktivnih fanova na mrežama s kojima stalno komuniciraju, danas je na drugom danu Leap Summita, govorila Vesna Blašković, voditeljica lifestyle magazinskih izdanja Večernjeg lista.

- Prije devet godina ideja jedne djevojke koja je željela pisati o putovanjima i modi otvorila mi je vidike jer sam shvatila da bi čitatelji željeli upoznati se sa zanimljivim pričama običnih ljudi. Slavni su privlačni i zanimljivi, ali stvarnim ljudima više vjerujemo, shvatila sam koliko su oni moćni. Želim da nam influenceri s kojima surađujem stvaraju dodatnu vrijednost bez obzira ako imaju manje brojke nego velika imena – opisuje Blašković priliku koju microinfluenceri mogu iskoristiti na društvenim mrežama.

Naći neku nišu ili posebnost kojom će se istaknuti, trebao bi biti cilj blogera ili influencera, pojašnjava Blašković, i navodi primjere modnih rješenja, poput naočala od lego kocaka ili pak zanimljivih šešira, kojima su se pojedinci pametno izdvojili među naoko sličnima.

Blašković je također organizirala panel na koji je dovela stručnjakinje na tom području, novinarku Dubravku Prpić Znaor te dvije influencerice, Nanu Nadarević i Petru Mamić.

- Znam da bih trebala reći da izrazito puno razmišljam o sadržaju na društvenim mrežama, ali to nije tako. Pokušavam biti stvarna i iskrena pa mislim da se čitatelji mogu povezati s time. Sadržaj je važan jer nije dovoljno imati samo lijepe fotografije. Postoji velika šansa da čitatelji pomisle da smo lažnjaci pa je pokazivanjem iskrenosti to važno izbjeći – pojašnjava Nadarević.

S druge strane, Petra Mamić, na internetu poznata kao "Skitnica", ističe da bi se od društvenih mreža moglo živjeti, ali to nije njen plan.

- Meni je to još uvijek hobi i to mi daje mogućnost da izabirem one suradnje koje mi najbolje odgovaraju – otkriva tajnu svog zadovoljstva.

Leap Summit međunarodni je trodnevni sajam koji je na Zagrebački velesajam privukao mlade koji se upoznaju s pojedinim tvrtkama izlagačima te dolaze slušati korisna predavanja. Održava se do subote.