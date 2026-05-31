Želite imati seks u vodi? Evo na što trebate paziti i koje poze su najbolje!

Koje je najtajnovitije ili najuzbudljivije mjesto gdje ste se s partnerom ili partnericom prepustili strastvenim užicima? Jedno od onih koje uvijek pobuđuje maštu jest blizu nekog izvora tekućine jer voda nas i evolucijski privlači pa stoga ne čudi što smo skloni seksu u vodi, piše Beauty Heaven. No, koliko god ta ideja dobro zvučala u teoriji, može završiti potpuno katastrofalno ako se ne držite nekih smjernica jer, kao što znate, voda pruža otpor, ispire prirodnu vlažnost i može zakomplicirati cijelu zabavu. Evo nekih jednostavnih pravila kojih se dobro sjetiti kada osjetite potrebu malo začiniti vaš seksualni život.

Seks pod tušem: Ako imate dovoljno veliku tuš kabinu, seks pod mlazom tople vode može biti vrlo ugodan, zabavan i intiman. Seks pod tušem je izvrsna prilika da izvježbate stajaće položaje koji možda nisu izvedivi prilikom spolnih odnosa na krevetu ili kauču. Također je sjajan za samostalnu igru; iskoristite mlaznicu tuša kako biste stimulirali svoje intimne dijelove, ali zapamtite da vodu ne smijete prskati unutar rodnice jer biste tako mogli poremetiti njezin pH faktor. Ipak, pod tušem ste ograničeni na svega nekoliko poza – naslonite se na zid/staklo tuš kabine te jašete partnera dok on stoji ili se okrenete prema zidu/staklu, rukama se pridržavate za njega dok vam je partner straga. Seks ispod tuša može biti opasan upravo zbog stajaćih poza pa na dno tuš kabine stavite protukliznu podlogu.

Seks u kadi: Seks u kadi može biti puno romantičniji od onog pod tušem jer možete atmosferu podići svijećama i raznim mirisima. Opuštanje u kadi punoj pjene zbližava partnere na nekoj novoj razini, a osim seksa, svojoj voljenoj osobi možete priuštiti i masažu. Poze koje su izvedive su sjedeće – partnerica je leđima okrenuta partneru i sjedi na njemu ili je u istom položaju okrenuta licem prema njemu. No, kao i kod seksa pod tušem, seks u kadi ima nekoliko nedostataka. S obzirom na to da ste duže vremena uronjeni u vodu s vlastitim tjelesnim tekućinama, riskirate urinarnu i gljivičnu infekciju. Osim toga, kada je prilično neudobna jer je tvrda, a voda se brzo hladi pa vam može postati neudobno i hladno.

Seks u moru/jezeru: Seks u moru ima više prednosti nad seksom na prethodna dva mjesta jer imate više poza i lokacija na biranje. Ako vas privlači seks u plićaku, izaberite plažu gdje nema ljudi kako ne biste dobili kaznenu prijavu ili završili na internetu i porno stranicama. Pješčane plaže nisu baš praktične za seks jer se pijesak svuda može uvući, zato su one šljunčane puno bolji izbor. Da bi vam bilo ugodnije, ispod sebe stavite ručnik koji vam nije žao namočiti. U plićaku se možete zabaviti u raznoraznim pozama baš kao da ste u krevetu.

Ako ste otplivali malo dalje, u dublji dio mora, možda ćete morati iskušati koliko ste spretni izdržljivi jer koliko god voda u datom trenutku može pomoći (primjerice valovima), toliko vam i može odmoći. Najbolja poza za seks u dubljoj vodi jest sljedeća: partnerica obgrli partnera nogama oko struka te se rukama trudi držati na površini kako ne bi povukla partnera u dubinu.

Nekoliko savjeta za što ugodnije iskustvo seksa u vodi: Seks ne znači nužno samo penetraciju; partnera možete stimulirati i prstima! Lubrikant na bazi vode u vodi nema nikakvu korist, bolji izbor je onaj na bazi silikona Ako koristite prezervative kao zaštitu, stavite ga prije nego uđete u vodu Također, i u vodi možete ostati trudni ako je partner ejakulirao u vas, no ako je ejakulirao samo u vodu, nećete ostati trudni!