Večeras počinje 17. Rabska fjera - dođite i upoznajte bogatu prošlost grada

Večeras počinje 17. Rabska fjera, prvi i najveći srednjovjekovni festival u Hrvatskoj, na kojem će se od 25. do 27. srpnja ulice grada Raba vratiti u Srednji vijek. Ova tradicionalna proslava jedini je događaj u cijeloj godini koji Rabljani iščekuju s jednakim oduševljenjem kao i turisti.

Danas, prvi dan Rabske fjere, sprema se pravi spektakl otvorenja. Rabska fjera započinje okupljanjem uzvanika u prostoru sv. Ivana Evanđeliste u 20 sati. A oko 21 sat rijeka rapske gospode i puk spustit će poznatim Bobotinim stepenicama se na Trg Sv. Kristofora gdje će u 21:30 gradonačelnik Nikola Grgurić i svečano otvoriti 17. Rabsku fjeru. Pred okupljenim pukom i gostima gradonačelnik će tradicionalno objaviti da se prvog dana Rabske fjere ima zbiti svečano otvorenje fjere i obznaniti početak svečanosti izložbe srednjovjekovnih zanata čije će radionice biti rasprostranjene starogradskom jezgrom svaki dan trajanja fjere od ranih večernjih sati pa sve do 1 sat.

ŠTO SVE NUDI OVOGODIŠNJA FJERA

Na Fjeri posjetitelje godine očekuje 100-injak umjetničkih i zanatskih radionica na kojima će domaći i strani gosti moći naučiti kako se na tradicionalan način izrađuju pletene košare ili kako se nekoć češljala vuna, mljelo brašno ili gazilo grožđe. Uz to, u šetnji ulicama grada Raba 700-tinjak kostimiranih sudionika upriličit će pravi srednjovjekovni ugođaj i posjetitelje počastiti nezaboravnim iskustvom te ih upoznati s bogatom prošlošću grada.

Rabska fjera poznata je i po svojoj bogatoj gastronomskoj ponudi kao što su friška riba s gradela, rapski šulčići, tradicionalni muštaćoni te Rabska torta, najpoznatiji otočki desert čiji recept u originalu čuvaju sestre benediktinke. Dok će ulice odzvanjati pjesmom i glazbom prolaznicima će se nuditi tuna, fritule, sir i vino.

Završnog dana fjere, 27. srpnja, održavaju se tradicionalne „Rapske viteške igre“ te nadmetanje u pucanju samostrelom „Udruge rapskih samostreličara“ na Trgu sv. Kristofora s početkom u 21 sat. Rapski samostreličari posjetiteljima će otkriti tajne rukovanja samostrelom dok će na ulicama grada bubnjevi upozoravati na privođenje kažnjenika.

Ovogodišnja Fjera završit će vatrometom točno u ponoć, nakon čega na Trgu Municipium Arba slijedi koncert britanskog ženskog benda High On Heels. U živoj glazbi i spektakularnom nastupu posjetitelji će uživati do jutarnjih sati, a dašak njihovog glamura toj manifestaciji donijet će jedinstven ugođaj.

Još stignete posjetiti Rabsku fjeru jer od pristaništa Stinica na kopnu do Mišnjaka na južnoj strani otoka Raba trajekt vozi svakih pola sata do sat vremena, dok posljednji trajekt polazi u minutu do ponoći. Ako se nalazite u okolici Rijeke na Rab možete doći i katamaranom koji iz Rijeke polazi svakim danom u 17 sati.