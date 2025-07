Vaši drveni podovi mogu blistati i bez kemikalija: Rješenje se nalazi u vašoj kuhinji

Drveni podovi svojim toplim i prirodnim izgledom unose posebnu dozu elegancije u svaki dom. No, da bi zadržali svoj sjaj i dugotrajnu ljepotu, pravilno čišćenje i održavanje ključni su koraci. Redovito uklanjanje prašine i prljavštine te upotreba pravih proizvoda mogu spriječiti oštećenja i osigurati da drveni podovi ostanu glatki, blistavi i bez ogrebotina tijekom vremena. Boja i izgled drva prirodno će se polako mijenjati, ali važno je osigurati da se to događa samo kao rezultat prirodnog starenja, a ne kao posljedica oštećenja uzrokovanih lošim održavanjem. Prašina je također glavni faktor u narušavanju prekrasnog izgleda vaših drvenih podova, posebno ljeti.

Članica grupe Our Old House na Facebooku, Janne Marlar, podijelila je svoj jednostavni trik kako uklanja prašinu s drvenih podova te ih održava sjajnima i mirisnima. Ona tvrdi da je rješenje koristiti otprilike 16 do 20 iskorištenih vrećica crnog čaja, piše Daily Express. "Podovi izgledaju i mirišu nevjerojatno. 16 do 20 vrećica čaja namočite u velikom loncu s vodom dok voda ne postane mutna. Ostavite da se ohladi. Ulijte u kantu za brisanje i po želji dodajte još malo vode", napisala je Marlar. Objasnila je da pod briše s krpom od mikrovlakana, pri čemu istisne većinu vode. "Tanini u čaju zapravo čiste i daju sjaj drvenim podovima te ih duže održavaju bez prašine", dodala je.

Mnogi korisnici Facebooka su isprobali ovu metodu i postigli iste rezultate. "Počela sam koristiti crni čaj na svojim podovima. Moji su od tamnog oraha, original iz 1919. godine, i sada sjaje i to je najbolja stvar koju sam isprobala", napisala je jedna korisnica.

"Koristim to uz ulje naranče, što mojim starim drvenim podovima daje sjaj, bez svih onih voskova, a miris je nevjerojatan", dodala je druga. "Kunem se u crni čaj. Koristim ga na drvenim podovima već 30 godina", zaključila je treća.