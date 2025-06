Vaš ljubimac nosi hranu u drugu sobu da bi je pojeo? Stručnjaci otkrili zašto psi to rade

Psi, kao naši vjerni suputnici, imaju niz ponašanja koja su za njih potpuno prirodna, ali nama ljudima ponekad mogu izgledati čudno, zabavno ili zbunjujuće. Ta ponašanja često proizlaze iz njihovih instinkata, komunikacijskih potreba ili načina na koji doživljavaju svijet oko sebe. To je navelo stručnjake za životinje da objasne zašto vaš pas odnosi hranu u drugu sobu da je pojede umjesto da je žvače tamo gdje je poslužena.

"Zašto moj pas uzme zalogaje hrane iz svoje zdjelice, zatim dođe u dnevnu sobu i ispusti ih na tepih da ih jede komad po komad?", upitao je na Redditu jedan zbunjeni vlasnik. Prema riječima stručnjaka, sve se svodi na njihov mentalitet čopora, piše Daily Express. "Mnogi stručnjaci za životinje slažu se da je mentalitet čopora i dalje jedan od razloga zašto će psi uzeti hranu iz svoje zdjelice i odnijeti je negdje drugdje da bi je stavili na hrpu i kasnije jeli", objasnili su iz američka tvrtka za skrb o kućnim ljubimcima Wag!.

Dodali su da postoje psi koji će se udaljiti samo na kratku udaljenost od svojih zdjelica i postoje drugi koji će otići daleko ili čak pronaći skrovište da pojedu svoju hranu. "Instinkt je najveći razlog za to. Ovaj mentalitet čopora je prirodan i svaka pasmina ima drugačiju razinu mentaliteta čopora. Neki psi imaju jači instinkt od drugih, i iako svog razmaženog ljubimca možda ne doživljavate kao dio vučjeg čopora, taj instinkt još uvijek je prisutan", objasnili su stručnjaci.

Kada vaš pas premjesti hranu i složi je u hrpu, tada poručuje da je to njegova hrana i da je nitko ne dira. Osim toga, psi mogu svoju hranu nositi u druge prostorije jer jednostavno žele jesti u vašoj blizini. "Psi također žude za društvom, pa vas možda samo želi vidjeti ili biti u vašoj prisutnosti dok jedu", objasnili su stručnjaci.

Iako se psi smatraju članovima obitelji, oni zapravo ne jedu s obitelji, pa bi čin nošenja hrane mogao biti znak da i on želi biti dio obiteljske dinamike. Ako koristite metalne posude, postoji mogućnost da vaš pas ne voli buku i da ga ona plaši ili iritira. "Zvuk metala o metal može lako preplašiti vašeg psa, pa bi to mogao biti jedan od razloga zašto vaš pas odnosi hranu. Jednostavno rješenje za to je zamijeniti metalne zdjelice plastičnima", savjetovali su iz tvrtke.

"Moji psi to rade i uvijek donose hranu u sobu u kojoj se nalazimo. Mislim da je to zato što ne žele jesti sami", napisao je jedan korisnik na Redditu. "Zdjelica za hranu mog psa je u dnevnoj sobi i on hranu i dalje vadi iz zdjelice i stavlja granule pored zdjelice, a zatim ih jede s tepiha. Sada tamo imamo kuhinjsku krpu da prestane sliniti po tepihu", zaključio je drugi.