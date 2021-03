'Varam svoju suprugu s drugom ženom i drugim muškarcem, ali bojim se da će saznati'

- Imam aferu s drugom ženom i s drugim muškarcem. Ne vidim izlaz iz nereda koji sam napravio. Oženjen sam i sa suprugom sam posljednjih deset godina. Imamo kćer od šest godina i posljednje tri godine pokušavamo dobiti drugo dijete - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Uvijek je imao veliku seksualnu želju, a branio se stavom da njegova supruga nikad neće saznati istinu pa je neće ni povrijediti. Prvo je imao aferu s dvostruko mlađom ženom koja nije htjela ništa ozbiljno, ali sada je saznala da je trudna s njegovim djetetom. Uz to, njegov muški ljubavnik mu prijeti da će sve reći njegovoj supruzi.

- Želi da priznam našu vezu i da sam homoseksualac, što mislim da nisam. Ne zna ni za moju trudnu ljubavnicu. Bojim se da će moj život uskoro eksplodirati. Moj je brak postao dosadan i mi smo nesretni jer ne možemo ponovno zatrudnjeti, ali ne želimo prekinuti zbog kćeri - nastavio je.

- Kakvu ste zamršenu mrežu laži ispleli za sebe. Možda je vrijeme da sve priznate. Bilo bi bolje da vaša supruga sve ovo čuje od vas nego od nekoga drugog. Da, to bi moglo dovesti do prekida vaše veze, ali teško je vidjeti kako ćete joj sve to prešutjeti bez laži, prijevare i više stresa. Vaša supruga zaslužuje znati o vašem nerođenom djetetu. Iako želite ostati zajedno zbog svoje kćeri, ona vam neće zahvaliti što je odrasla u nesretnom domu - odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

