Uređenje apartmana: Ključni komadi i završni detalji koji čine razliku

Dolaskom proljeća budi se želja za promjenama, osvježenjem i pripremom za duge, tople ljetne dane. Upravo je zbog toga idealno vrijeme za uređenje apartmana, bilo da se nalazi uz morsku obalu ili u planinskom okruženju.

Prilikom uređenja posebna se pažnja posvećuje komadima namještaja poput garniture, kuhinje ili kreveta. Ovi ključni elementi postavljaju temelje funkcionalnosti i estetike prostora, ali ono što zaista ostavlja trajan dojam na goste su pažljivo odabrani detalji koji unose toplinu i osobnost.

Kako bi apartman dobio karakter i toplinu, ključno je dodati diskretne, ali efektne akcente u boji. To može biti jastuk u toploj nijansi, elegantna vaza, umjetnička slika ili čak upečatljiv tepih koji donosi kontrast i dinamiku prostoru. U Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu do 31.5., odnosno do isteka zaliha, traje akcija na asortiman iz kataloga ''Svijet apartmana'' , a mi donosimo vodič za pravilan izbor detalja u apartmanima.

Foto: Lesnina

Ključ ostavljanja besprijekornog dojma čistoće

Kvalitetni pokrivači i jastuci ključni su za udoban i ugodan san. Osim što pružaju toplinu i mekoću, oni su i važan vizualni element svake spavaće sobe. Neutralni tonovi, poput bijele , bež ili svijetlosive, vizualno povećavaju prostor i ostavljaju dojam čistoće, dok ukrasni jastuci u pastelnim ili intenzivnijim nijansama mogu dodati dozu elegancije i osobnosti.

Dašak sofisticiranosti

Važno je da smještaj ima elegantan i funkcionalan pribor za jelo te čaše koje će doprinijeti ugodnoj atmosferi. Klasični bijeli tanjuri odlična su baza, dok čaše s blagim tonovima ili modernim dizajnom dodaju dašak sofisticiranosti.

Foto: Lesnina

Osim estetike, važno je obratiti pažnju i na kvalitetu materijala – staklene ili kristalne čaše dodat će notu luksuza, dok keramički ili porculanski tanjuri pružaju osjećaj elegancije i trajnosti. Također, nije na odmet razmisliti o detaljima poput dekorativnih podmetača ili platnenih salveta koji podižu doživljaj objedovanja na višu razinu.

Ravnoteža između privatnosti i svjetlosti

Svjetlost igra ključnu ulogu u stvaranju dojma prostranosti i ugode. Lagane, prozračne zavjese omogućuju dovoljno svjetla tijekom dana, čineći prostor svježim i otvorenim. Prozračne tkanine poput lana i pamuka savršeno propuštaju prirodnu svjetlost, stvarajući ugodnu atmosferu. Za dodatnu privatnost i mogućnost zamračivanja, gušće zavjese u neutralnim bojama idealan su izbor.

Foto: Lesnina

Toplina i udobnost

Tepisi su neizostavan detalj koji apartmanu daje osjećaj topline i udobnosti. Neutralni tepisi s diskretnim uzorkom lako se uklapaju u svaki prostor, dok manji tepisi u naglašenim bojama mogu poslužiti kao upečatljiv stilski dodatak. Plišani ili vuneni tepisi pružaju dodatni sloj mekoće i luksuza, dok su pamučni i ravno tkani modeli praktični i laki za održavanje.

Osim navedenog, važnu ulogu igraju i rasvjetna tijela u apartmanima, ručnici te ukrasi za dekoriranje praznih površina. Sve to može se pronaći u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu u sklopu kataloga ''Svijet apartmana'' . Akcijske cijene na navedeni asortiman traju do 31.5., odnosno do isteka zaliha.

Lesnina XXXL - Kreirajmo dom zajedno!