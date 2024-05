Uočite ih na vrijeme: Kako prepoznati znakove raka kože?

Broj slučajeva ljudi oboljelih od raka kože je u porastu. Stope su najviše porasle među starijima od 55 godina, što dobrotvorna organizacija Cancer Research povezuje 's trendovima preplanule kože i bumom jeftinih turističkih aranžmana koji datira iz 1960-ih prije nego što su ljudi postali svjesniji raka kože’, piše Metro.

Simptomi melanoma uključuju promjenu madeža, pjege ili mrlje na koži, ali kako da znamo je li to nešto zbog čega treba zabrinjavati? Dr. Sagar Patel, specijalist dermatologije, ponudio je jednostavan vodič koriste stručnjaci za kožu kako bi pomogli pacijentima da razumiju na što trebaju paziti.

Znakovi raka kože:

Asimetrija: Kada jedna polovica madeža ne odgovara drugoj

Granica: Kada je obris madeža nepravilan, neravan ili zamagljen

Boja: Kada varira i/ili se čini da nema ujednačene boje

Promjer: Ako je veći od 6 mm

Razvijanje: Ili promjene na madežu.

‘Ako provjerite svoje madeže s ovih pet točaka, to vam može pomoći da primijetite ima li kakvih problema. Ali, to ne može zamijeniti pregled stručnjaka koji će pregledati vašu kožu i razgovarati s vama o bilo kojem području koje vas brine’, kaže dr. Sagar.

Također, dodaje i kako želi razbiti nekoliko uobičajenih mitova koje mnogi smatraju istinitima. Rekao je da madež ne mora svrbjeti ili krvariti da bi otišli na pregled, postoje druge suptilnije promjene ili ponekad nema nikakvih simptoma. Imajući to u vidu, madeži će se ponekad samo malo promijeniti tijekom godina.

'Madeži se mogu promijeniti tijekom vremena', rekao je dr. Sagar, 'Postati uzdignuti i promijeniti boju, oblik i veličinu. Neki čak potpuno nestanu. Ovdje je ključno biti svjestan svoje kože, jer promjene koje se događaju mjesecima, a ne godinama - madeži koji brzo postaju tamniji - svakako vrijedi pregledati’.

Još jedan mit je da rak kože više pogađa one sa svijetlim tenom nego one s tamnijom puti – a to jednostavno nije istina. Rekao je: 'Da, oni s tamnijom puti malo su zaštićeniji od sunca od onih koji su jako svijetli. Ali, to ne znači da se ne mogu izložiti dovoljno UV zraka da oštete stanice kože i povećaju vjerojatnost razvoja melanoma’. Na kraju, također je važno provjeriti ima li promjena na cijeloj koži, a ne samo na madežima.

Što učiniti ako ste zabrinuti zbog madeža?

Cancer Research savjetuje: Posjetite svog liječnika opće prakse ako vam se pojavi novi madež ili abnormalno područje kože. To uključuje i tabane i kožu ispod noktiju. Ili ako primijetite promjenu na postojećem madežu.

Oni preporučuju da zabilježite kada ste prvi put primijetili abnormalni madež ili područje kože i je li bilo ikakvih promjena na njemu, kao i da svom liječniku kažete o svim slučajevima raka u obitelji. Liječnik opće prakse će vas pregledati i ili potvrditi da to nije problem ili će vas uputiti u dermatološku kliniku koja je specijalizirana za otkrivanje sumnjivih madeža i dijagnosticiranje melanoma.

Ako vas ne upute, zamolite ih da vam objasne zašto ne morate ići na specijalističke pretrage (i razmislite o tome da to zapišete kako biste se uvjerili informacijama nakon pregleda), možete li si kako pomoći i na koje biste promjene trebali paziti u budućnosti.

