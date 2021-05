'Uhvatio sam suprugu u seksu s drugim muškarcem i to nije prvi put'

- Moja supruga ima aferu s muškarcem u svom trkačkom klubu. Imaju seks u njegovoj kući, zatim trče svoju rutu i završe kod nas doma. Najgore od svega je što sam joj već oprostio jednu aferu - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su 12 godina i imaju kćer od devet godina. Mislio je da imaju sretan obiteljski život, ali je prije dvije godine otkrio da ga supruga vara s kolegom s posla. Molila ga je za oprost i on je pristao pružiti joj još jednu šansu zbog njihove kćeri. Sve je išlo kako treba dok nije primijetio njezine poglede prema svom partneru trčanja.

- Slijedio sam je kada je jednom otišla na trčanje i brzo shvatio da me ponovno vara s njim. Kad sam se suočio s njom, ona je sve poricala. No, napokon je priznala da imaju aferu već šest mjeseci. I dalje je volim, ali ovo me uništilo. Bojim se da sam ja kriv jer joj nisam dovoljan u krevetu. Osjećao sam da mi ne preostaje ništa drugo nego odseliti se. Još uvijek imam povremeni seks sa suprugom. Bojim se biti bez nje - nastavio je.

- Iako je moguće da joj još jednom vjerujete, to se u velikoj mjeri oslanja na to je li spremna uložiti trud da bi povratila vaše povjerenje. Nakon njezine prve afere, niste se pozabavili razlozima zašto je varala. Ovo je ključno. Oboje morate vidjeti mogu li se ti razlozi riješiti, ali budite sigurni u svoju odluku da izbjegnete moguće povrede. Ako ne budete zajedno, i dalje možete biti brižni roditelji vašoj kćeri - odgovorila mu je Deidre.

