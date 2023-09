Uhvatio je zaručnicu u prevari: ‘Rekla je da nikada nismo bili službeni’

Ako namjeravate nekoga zaprositi, velika je vjerojatnost da se u tom trenutku možete vidjeti s tom osobom, i samo s tom osobom (osim ako nije izričito navedeno drugačije), do kraja života. Biti zaručen nije mala obaveza, a sljedeći korak je brak - stvarno uzbudljivo vrijeme za oboje u vezi. Ali što biste učinili da ste sa svojim partnerom bili šest godina i otkrili da su cijelo vrijeme "spavali s drugim osobama", koristeći se obranom da to "nije varanje" jer vi niste još u braku? Jedan muškarac je bio bijesan kada je to otkrio, piše Mirror.

Na Redditu je napisao: "'Angie i ja hodamo već šest godina i živimo zajedno godinu dana. Zaprosila me prošli mjesec. Jučer ju je moj prijatelj vidio u noćnom klubu kako se ljubi s drugim muškarcem. Poslao mi je sliku i ja sam je suočio s tim. Priznala je da još uvijek spava s drugim dečkima i rekla mi je da, iako se ona i ja volimo, nikada nismo imali 'službeni razgovor o tome da budemo službeni' i još se nismo vjenčali tako da 'tehnički to nije varanje'. Doslovno smo zaručeni!"

Bio je zbunjen i jednostavno nije znao što da misli, kaže ili učini. Iselio se iz njezina stana, ostavivši tamo sve stvari koje mu je dala. Uzeo je samo stvari koje je sam nabavio. Angie mu sada šalje poruke bez prestanka, pa ju je i blokirao jer je bio jako izbezumljen zbog situacije.

Ljudi su bili zbunjeni Angienim priznanjem, a jedan je napisao: "To je doslovno varanje. Šest godina, zaručeni i 'nikad niste imali službeni razgovor?' Niste u krivu, učinili ste pravu stvar što ste otišli." Drugi je dodao: "Oh, molim te, apsolutno znaš da ovdje nisi u krivu." "Prave otvorene veze zahtijevaju nevjerojatnu količinu komunikacije i promišljenosti, a ne da se pokušavaju pronaći rupe u pravilniku o vezi. Ona je varalica i pokušava izbjeći bilo kakve moralne posljedice kroz najlažniju i najlošu tehniku", komentirala je treća korisnica.

