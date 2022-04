U šarmantnom Il Secondu dobro će se provesti i ljubitelji mesa i vegani

Kultni talijanski restoran Il Secondo na Aveniji Dubrovnik, točno preko puta Velesajma u Novom Zagrebu, nudi široku ponudu talijanskih jela: od bruschetta i carpaccia, salata i juha do svih vrsta domaćih tjestenina te mesnih i ribljih jela i slastica.

- Il Secondo otvoren je 2009. godine, a ideja je bila da s desne strane Save Zagrepčanima ponudimo kvalitetna talijanska i mediteranska jela na naš način i u ugodno dizajniranom prostoru - kaže nam voditeljica retorana Adriana Bučić.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Ovaj ponos mediteranske kuhinje može primiti popriličan broj gostiju, ima 114 mjesta, od kojih 24 u zasebnom separeu.

- Terasa je otvorena cijelu godinu. Grijana je i hlađena ovisno o godišnjem dobu. Restoran nudi osim standardne ponude s jelovnika i dnevnu kartu u skladu sa sezonom. Našim gostima nudimo izbor vrhunskih jela od mesa, ribe, naše domaće tjestenine, rižota, domaći kruh i maštovite deserte. Posebna pažnja posvećena je vinskoj karti, te cijelu godinu imamo promotivne ponude poznatih vinara. Il Secondo ima tim mladih ljudi koji svaki dan žele nešto više i bolje te unapređuju ponudu - kaže Adriana Bučić, napominjući da svoju tradiciju njeguju na moderan način.

Moćna vinska karta

- Tu je prije svih specijalist za tijesto koji je s nama od prvoga dana. Kroz njegove ruke svakodnevno prođu sve vrste tjestenine - njoki, ravioli, strozzapreti... Svakodnevno također pečemo domaći kruh ciabattu, focacciu s ružmarinom i maslinovim uljem, tamni kruh od raženog i ječmenog brašna s bučinim sjemenkama i crnim sezamom te grissine koje poslužujemo gosti- ma kao dobrodošlicu. Imamo mladi tim kuhara i kuharica s kojima stvaramo recepture, uzimajući u obzir tradiciju, te ih definiramo na moderan način. U ponudi također imamo jela sa svježom ribom, plodovima mora, mesna jela od odležanog mesa. Popularni smo po našim domaćim slasticama koje kreiramo s velikom pažnjom - govori Adriana te se vraća na vinsku kartu koju čini 130 etiketa.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Odabir su napravili sommelieri, ali poštujući želje gostiju i trendove.

- Naša vinska karta ima više od 40 različitih sorta, kako internacionalnih tako i autohtonih iz svih regija Hrvatske. Također, imamo veliku ponudu vina iz bitnih vinskih regija u svijetu - Italije, Kalifornije, Francuske, Austrije, Njemačke, Australije, Novog Zelanda. Osim bogate vinske karte u našoj vinoteci čuvamo vina s duljim potencijalom starenja koja čekaju svoj vrhunac kako bismo ih ponudili gostima u optimalnom stupnju zrelosti - ističe voditeljica Il Seconda.

Iako se posljednjih godina u Zagrebu jako popularizirala azijska kuhinja, prije svega japanska, ali i restorani koji nude fuziju azijske kuhinje, ponekad pomiješane čak i s karipskim jelima, talijanski štih uvijek je posebno odgovarao žiteljima naše metropole. Uostalom, talijanska kuhinja je uvijek, na svim izborima, najbolja kuhinja na svijetu, iza nje su uvijek i tajlandska, i japanska, i francuska i meksička. A i sam pojam mediteranske kuhinje, jer ovaj restoran je ipak nešto malo širi od pojma talijanska kuhinja, asocira na - zdravlje. Jela koja se ovdje nude imaju štih ukusne, zdrave, vitalne kuhinje.

- Recimo, preporučila bih uvijek salatu s divljom jadranskom tunom, gorgonzolom, pečenim aromatiziranim slanutkom, medvjeđim lukom, mladim lukom, crvenim radičem i redukcijom crvenog vina, korjenastog povrća i meda kao i domaći ručno rađeni crni linguini s divljim šparogama i jadranskim kozicama. Posebno se ponosimo confitom telećih obraza na krem-krumpiru s mascarponeom i svježim vlascem, ali i meringue (puslice) s pistacijom, lješnjakom i bademom, chantilly kremom i svje- žim jagodama - govori Adriana Bučić, napominjući kako u restoranu organiziraju i sve vrste personaliziranih proslava i domjenaka te poslovnih domjenaka.

Foto: Josip Regović/Pixsell

- Na vaš upit šaljemo prijedloge menija te dogovaramo sve druge detalje, bilo za privatnu proslavu, bilo za poslovni domjenak. Za vegetarijance i vegane imamo prilagođenu ponudu menija. U ponudi imamo i bezglutenske tjestenine i deserte - kazala je Adriana Bučić, priznajući da su imali, kao i svi ostali poduzetnici, teške dane za vrijeme lockdowna.

- Sve smo učinili da zadržimo osoblje, od kuhara do konobara. Naš je restoran nadoknadio velik dio ostatka plaće kako bi naše osoblje moglo normalno živjeti a da ne ode u druge poslove. To smo uspjeli tako da smo digli kredit kojim smo podmirili sve svoje obveze. Zbog velike potražnje ljudi koji su nas zvali jer su navikli na našu hranu i specijalitete, organizirali smo i dostavu. Uveli smo isključivo vlastitu dostavu kako bismo bili sigurni da hrana do gostiju dolazi s maksimalnom pažnjom i u besprijekornim higijenskim uvjetima - kazala je Adriana Bučić ističući kako njihova sezona nije ljetna, turistička, već cjelogodišnja.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Nove ideje, nove delicije

- Radimo cijelu godinu istim intenzitetom jer ne ovisimo o turistima. Štoviše, voljeli bismo da nas više posjećuju i turisti. Imamo svakodnevne goste iz različitih slojeva društva, od najpoznatijih do običnih ljudi, što nam je posebno drago zbog raznolikosti gostiju, a još nam je draže što svi odlaze sretni i zadovoljni i ponovno nam se vraćaju.

Adriana je najavila i nove specijalitete i novosti u restoranu Il Secondo:

- Naši kuhari stalno pripremaju nešto novo kako bi privukli još više i novih gostiju. Iako i sada imamo zaista sjajnu ponudu, ali uvijek težimo tome da budemo još bolji. Tko zna, možda ćemo idući put kada dođete u naš restoran imati u ponudi nešto sasvim novo.

