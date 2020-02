Tužni ste jer ćete Valentinovo provesti sami? Nemate razloga to misliti, a ovim ćete se savjetima osjećati bolje

Valentinovo ne predstavlja svakoj osobi sretno razdoblje, osobito kad smo iz svakog izloga i svake reklame "bombardirani" ljubavnim porukama. Mnogima koji trenutačno "soliraju" teško je gledati parove kako slave svoju ljubav, no popsugar.com kaže da si svatko može samostalno olakšati taj dan.

Važno je shvatiti da biti sam i biti usamljen nisu iste stvari, a razumijevanje razlike pomoći će vam u razumijevanju vlastitih osjećaja. Biti sam znači provoditi vrijeme samostalno jer trebate vrijeme za sebe kada ćete se opustiti i vratiti energiju, dok biti usamljen znači da vam nedostaje bliskost i druženje. Usamljenost je usko povezana s izoliranošću, gdje osobe često osjećaju kao da nemaju nekoga s kim mogu razgovarati.

Kumice s placa podijelile su svoje savjete za vječnu ljubav:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trebali biste na usamljenost gledati kao na indikator vaših osjećaja. Valentinovo je dan kada se slave veze, a to ne mora značiti samo ljubavne i romantične veze. Pravo je vrijeme da se zbližite s prijateljima i bližnjima, a sama socijalizacija smanjit će vašu usamljenost.

Ne biste smjeli vezati priču za vašu usamljenost, na primjer 'Sama sam jer me nitko ne može voljeti'. Usamljenost je emocija i tako se treba smatrati. Niste sami jer vas nitko ne voli, sami ste jer ste to odlučili. Imate mnogobrojne prijatelje i obitelj koji vas vole, samo to trebate shvatiti.

Nemojte pričati i misliti loše o sebi. Ako se vaš prijatelj osjeća tužno i usamljeno, nećete ga vrijeđati i rugati mu se, onda nemojte ni o sebi tako misliti. Budite dobri prema sebi onako kako vas to tješi, možete otići u restoran, napraviti si kupku ili se družiti s prijateljima. Uzimanje kontrole nad vašim emocijama ostavit će vas sretnim i punim samopouzdanja.