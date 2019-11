Turistima na Santoriniju zabranili jahanje magaraca, pa su ponovno izašle ove mučne snimke

Ovo je jedna od najpopularnijih aktivnosti na Santoriniju i privlači mnogo turista. Sve se dogodilo nakon što su udruge za zaštitu životinja pokušavale ukazati na ozljede od kojih pate magarci, a najčešće su to ozljede kralješnice. Peticija "Stop Animal Abuse of Donkeys and Horses in Santorini" prikupila je 108,000 potpisa, a novi zakon kaže da magarci ne smiju nositi teret teži od 100 kilograma ili više od petine njihove težine.

No čini se kako se ove godine zabrana zaboravila, pa magarce i dalje jašu i koriste kao "taxi" za uspon po stepenicama. PETA je objavila snimke od ovog rujna koje prikazuju životinje u bolovima i s ozlijedama, krvavim ustima zbog lanaca... Na snimci se može vidjeti kako ih se goni po stepenicama na temperaturi 39°C.

PETA proziva Grčku i želi da potpuno zabrane ove vožnje. "Molimo turiste da se ne zabavljaju na ovaj način, a Grčku da napokon shvati da je to zlostavljanje životinja."

Foto: PETA

Veterinari kažu kako magarci ne bi smjeli nositi više od 20 posto svoje težine, što je oko 50 kilograma. Santorini posjeti oko 1,7 milijuna turista tijekom godine, a najpopularnije vrijeme su srpanj i kolovoz, kada je i za magarce najteže.

Foto: PETA