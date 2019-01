Trudnica želi razvod zbog imena koje muž želi dati kćeri

Jedna trudnica požalila se na Redditu kako razmišlja o rastavi, a razlog je stvarno bizaran.

23-godišnjakinja je u sedmom mjesecu trudnoće, a godinu dana stariji muž radi probleme oko imena djevojčice.

Naime, njih dvoje nikako se ne mogu složiti oko imena. On zahtjeva da on da ime djevojčici, a ženi je ponudio da bira ime za drugo dijete. Zašto mu je to toliko bitno?

To pitanje muči i ženu. Ona tvrdi da njen muž i otac njenog djeteta želi kćer nazvati "jako sličnim" imenom koje nosi i njegova bivša za koju tvrdi da ju je najviše volio, piše msn.

Žena je razočarana.

- U početku naše veze imali smo velikih problema zbog nje, ali odnosi su se poboljšali kada se odselila. Mislila sam da je to iza nas, ali ovo me dotuklo - piše mlada, buduća mama.

- Stvarno ju je volio i nikada to nije krio od mene, ali kao što sam napisala, mislila sam da je to iza nas. Kada sam ga pitala zašto baš po njoj želi nazvati dijete, odgovorio mi je da bez obzira na to što on i njegova bivša nisu uspjeli, da to ne znači da on ne želi imati nešto što će ga podsjećati na nju?!

Voli li on nju još ili je normalno da NAŠE dijete želi nazvati po njoj? Hvala - upitala se djevojka, a odgovori korisnika su većinom na njenoj strani.

- Ja sam djevojka koja je dobila ime po ljubavnici mog tate (mama nije imala pojma) i APSOLUTNO PREZIREM svoje ime. Jednostavno mi je jednom prilikom rekao. U principu, ime je lijepo, ali kad pomislim na razlog zbog kojeg sam tako nazvana, povraća mi se. Nemojte nazivati svoje dijete imenom svojih bivših partnera - napisala je jedna od korisnica Reddita, a druga je kratko zaključila.

- To je stvarno odvratno.

