Trudnica podijelila popis pravila za posjet bebe pa podijelila mišljenja: 'To će uzrujati ljude!'

Buduća mama podijelila je popis pravila za svakoga tko je želi posjetiti nakon što se beba rodi - ali njezina 'stroga' pravila podijelila su mišljenja ljudi. Naime, mama Maisie Crompton inzistira na tome da su pravila nužna. Željela je biti sigurna da je njezina beba zdrava i opuštena, pa se pobrinula da svi znaju što trebaju činiti - i što je još važnije, što ne smiju činiti. Od nenajavljenog pojavljivanja do ljubljenja bebe, Maisie je zabranila nekoliko stvari koje bi neki ljudi mogli instinktivno učiniti, piše Mirror.

Maisie, koja objavljuje na TikToku pod korisničkim imenom @maisie_crompton, podijelila je sliku svojih pravila na internetu, a ona su sljedeća. "Prvo: Molim te, nemoj ljubiti bebu. Drugo: Nema nenajavljenih posjetitelja, prvih nekoliko dana želimo da to budemo samo mi."

Zatim je nastavila: "Treće: Nemojte objavljivati ​​da nam je beba stigla dok to ne učinimo (na društvenim mrežama ili osobno) Četiri: Ne postavljaju se fotografije bebe dok to mi ne učinimo. Pet: Ne dolazite ako ste bolesni. Šesto: Operite ruke prije nego što ju držite. Sedmo: Ne tražite da vidite bebu ako mi niste dolazili u posjet tijekom trudnoće. Osam: Ako naša beba zaplače, vratite ju meni ili njenom tati." Maisien video postao je viralan i ubrzo je imao gotovo 300.000 pregleda, uz stotine komentara.

Jedan korisnik je napisao: "Pomislili biste da je broj jedan očigledan.. ali ljudi to još uvijek rade! Jako me to živcira." Zatim je druga korisnica napisala: "Dopustila sam samo najbližoj obitelji da nas vidi prva dva tjedna nakon poroda, bila je to najbolja odluka." A treća je dodala: "Srećom, većina ljudi jednostavno radi te stvari. Rodila sam dijete u prosincu i svi su jednostavno imali poštovanje koje zaslužujemo, tako da nisu bila potrebna pravila. “Moja obitelj i prijatelji dali su nam toliko prostora kad su nam se rodile bebe”, komentirala je još jedna korisnica. "Zapravo sam se ludo dosađivala i željela sam pomoć/društvo."

Zatim je netko napisao: "Kako ćete provoditi ova pravila s obitelji? Mislim da će to uzrujati ljude." A Maisie je odgovorila: "Iskreno mislim da će većina ljudi znati, ionako su ovo neka osnovna pravila, ali vidjet ćemo kada dođe do toga!"

