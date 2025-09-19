VIDEO TikTokerica podijelila odličan trik: 'Evo kako ćete znati jesu li vam traperice dobre bez da ih uopće isprobate'

Jedan jednostavan trik s TikToka postao je viralan jer pomaže kupcima da provjere hoće li im traperice odgovarati – i to bez isprobavanja. Elizabeth Garcia podijelila je video u kojem je pokazala kako zakopčane traperice možete omotati oko vrata. Ako se krajevi spoje bez rastezanja ili preklapanja, traperice bi trebale savršeno odgovarati vašem struku. Razlog leži u proporcijama: opseg struka otprilike je dvostruko veći od opsega vrata.

Mnogi su korisnici ostali oduševljeni. “Meni uvijek uspijeva”, napisala je jedna korisnica, dok je druga osoba dodala: “Mama me to naučila, kunem se”. Neki su otišli i korak dalje pa su rekli da ovaj trik “čini čuda”.

Ipak, nije svima pomogao. Ljudi s netipičnim proporcijama tvrde da trik kod njih ne funkcionira: “Moj vrat je uzak, a struk širi, pa nikad ne odgovara”, komentirala je jedna korisnica. Druga je dodala: “Ako mi pašu na struku, ne pašu mi na nogama. Nogama treba L, a struku S i zato mi sve traperice baš i ne odgovaraju”. Unatoč tome, za većinu kupaca ovaj TikTok trik mogao bi značiti manje vremena u kabini – i više vremena za šoping.