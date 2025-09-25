Telenovela u stvarnom životu: 'Žena me varala sa šefom, pa sam ja oženio njegovu kćer!'

Kada se netko suoči s nevjerom partnera, tada emocije poput ljutnje i frustracije mogu dovesti do neobičnih i ponekad suludih ideja osvete. U takvim trenucima ljudi ponekad djeluju impulzivno, donoseći odluke koje izvan konteksta zvuče nevjerojatno, ali u tom trenutku djeluju kao način da povrate kontrolu ili izraze svoj bijes. Tako je jedan muškarac otkrio da njegova supruga ima aferu sa svojim šefom, pa je on oženio šefovu kćer u bizarnom preokretu događaja.

U dugoj objavi na Redditu, 35-godišnjak je objasnio situaciju te je napisao da je razlika u godinama između njega i njegove sadašnje supruge samo 11 godina. "Nisam dovoljno star da joj budem otac", objasnio je te je dodao da su u braku gotovo godinu dana i da je sve sjajno, ali njegova bivša supruga govori "da je to ludo". Muškarac je objasnio da je svoju prvu suprugu upoznao na fakultetu, a nakon što su diplomirali, vjenčali su se i godinu dana kasnije dobili kćer. Svađali su se, ali on je mislio da je to zbog toga što su prvi put postali roditelji, piše Mirror.

"Gledajući unatrag, znam da su znakovi afere bili jasni, ali kada je H (njegova prva žena) rekla da mora raditi do kasno, stvarno sam joj vjerovao. U to vrijeme zarađivala je više novca od mene, a ja sam preuzimao inicijativu oko brige o djetetu, što je značilo da sam bio ometen od mnogih stvari koje bi drugi ljudi vjerojatno primijetili. Sada zvuči glupo, ali nije mi smetalo što je H provodila vrijeme daleko od mene i naše kćeri jer sam mislio da želi da naše dijete ima bolji početak u životu od nas", objasnio je. Dodao je da, iako bi nekim ljudima možda bilo teško slušati svoju ženu kako govori o svom šefu, on je napisao da je vjerovao svojoj ženi i šefu, budući da ga je upoznao i znao da je oženjen i ima obitelj.

Također je spomenuo da je šefova žena imala rak, pa je pomislio da se ideja o aferi sa šefom čini luda jer tko bi prevario ženu koja boluje od raka? "Svoju sadašnju suprugu S već sam prije upoznao, pa kad sam je jednog dana pronašao kako čeka ispred naše zgrade dok sam dovodio kćer kući iz škole, znao sam tko je ona, ali vijest o aferi bilo je teško čuti. Morao sam vjerovati jer je S došla s fotografijama i snimkama zaslona poruka, od kojih su neke govorile vrlo loše stvari o meni i njezinoj mami. Nakon toga sam se suočio sa ženom i ona to nije ni porekla, ostavila me je te noći i nije ništa rekla o našem djetetu kad je odlazila", napisao je u objavi.

Objasnio je da se njegova supruga odselila sa svojim šefom unutar nekoliko mjeseci. Nakon što je razvod finaliziran, nije se čuo s bivšom ženom osim nekoliko puta kada je rekla ne kada je tražio alimentaciju. Zbog nedostatka novca, radio je više sati i te mu je bilo teško čuvati dijete, a onda se pojavila S. "Ona je tada već bila na fakultetu, međutim, ostajala je kod kuće da bi pomogla mami sa svime što je vezano za rak te joj je čuvanje djeteta bio lak zadatak. Meni i mojoj kćeri trebalo je malo vremena da se naviknemo, ali na kraju smo se navikli i moja kći je počela stvarno voljeti S, što je za mene tada bilo veliko olakšanje", objasnio je muškarac.

Rekao je da su dugo bili prijatelji i da mu nije palo na pamet da bi mogli biti išta više. No, kada je S diplomirala, njezina obitelj je platila putovanje za nju i prijateljicu da posjete luksuzni restoran i provedu nekoliko dana u gradu koji voli. "I ja sam uložio novac u to, ali sam to učinio misleći da će S pozvati jednu od svojih prijateljica s fakulteta da ide s njom. No, pozvala je mene", objasnio je muškarac te je dodao da su s putovanja vratili kao službeni par. Njihova romansa brzo je procvjetala, a otprilike pola godine kasnije, zaprosio ju je.

"Znam da zvuči brzo, ali do tada sam poznavao S godinama, a njezina mama, čiji se rak pogoršavao, počela je nagovještavati da bi voljela vidjeti svoju kćer kako se udaje. Što se tiče vjenčanja, S nije htjela reći svom ocu, a njezina obitelj podržava taj izbor", podijelio je. Dok su bili na medenom mjesecu, kod kuće su nastali problemi. Njegova bivša supruga i njezin šef su saznali za brak i odlučili su se pojaviti.

"Rekli su mi da je njihova poruka bila da je ludo oženiti mlađu ženu samo da bih se osvetio bivšoj, što je još ludo s obzirom na razliku u godinama između moje više žene i njezinog novog muža. Nakon svih ovih godina, H sada kaže da joj je stalo do poruke koju šaljem svojoj kćeri. Tu zapravo počinjem sumnjati u sebe. Volim S, ali volim i svoju kćer, i pitam se kakav primjer zapravo šaljem svojoj kćeri", napisao je muškarac te je odlučio zatražiti savjet od korisnika Reddita.

Objava je dobila stotine komentara, a mnogi su podržali oca. "Poruka je da si se zaljubio u nevjerojatnu ženu koja voli tvoju kćer više nego što tvoja bivša voli svoju kćer! Ne sumnjaj u sebe! Tvoja bivša je samo zlobna!", napisao je jedan korisnik. "Drago mi je da si dobio sretan kraj i nadam se da će ih karma posjetiti. Skidam kapu svim samohranim roditeljima", dodao je drugi. "Ovo je jedna odlična priča. Mislim da tvoja bivša nema mjesta za razgovor, s obzirom na to da je napustila svoje dijete i u biti se odrekla skrbništva. Oboje ste odrasli, ono što radite je vaša stvar, ali pomalo je čudno", primijetio je treći.